dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Ärzteverband: Schnaps nur noch in Lizenzshops verkaufen

HANNOVER/BERLIN - Der Ärzteverband Marburger Bund fordert strengere Regelungen beim Zugang zu Alkohol. "Der Verkauf hochprozentiger alkoholischer Getränke soll ausschließlich in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen ("Alkoholshops") erfolgen", verlangte der Verband auf seiner Hauptversammlung in Hannover. Supermärkte, Tankstellen und Kioske sollten keinen hochprozentigen Alkohol mehr anbieten dürfen.

Thyssenkrupp Nucera enttäuscht wegen Einmaleffekten bei Umsatz und Gewinn

DORTMUND - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat im zweiten Geschäftsquartal weniger umgesetzt und verdient als von Experten erwartet. Der Erlös sank wegen Einmaleffekten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um drei Viertel auf 50 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) weitete sich von 4 auf 65 Millionen Euro aus. Auch hierfür seien Sondereffekte verantwortlich.

Klingbeil wirbt bei Carney für deutsche U-Boote

TORONTO - Vizekanzler Lars Klingbeil und Kanadas Premierminister Mark Carney haben über eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit gesprochen. Man sei sich einig über die strategische Bedeutung der Partnerschaft gewesen, die noch ausgebaut werden könne, sagte der SPD-Politiker nach dem Gespräch am Rande einer Konferenz in Toronto. Er nannte unter anderem Felder wie künstliche Intelligenz, Energie, kritische Rohstoffe und Rüstungsprojekte.

ROUNDUP: Flugausfälle in Italien wegen Streiks zum Wochenstart

ROM - In Italien kommt es am Montag zu Störungen im Flugverkehr. Grund ist ein Streik bei der italienischen Flugsicherung und der Fluglinie Easyjet , wie aus einer Übersicht des Verkehrsministeriums des Landes hervorgeht. Die Streiks sind für die Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr angekündigt. Hinzu kommen noch auf einige Stunden begrenzte Aktionen an verschiedenen italienischen Flughäfen.

Lufthansa-Tochter Swiss will in Verwaltung zehn Prozent einsparen

ZÜRICH - Die Fluggesellschaft Swiss hat ihre Sparmassnahmen auf das Bodenpersonal ausgeweitet. "Ziel ist, dass wir rund zehn Prozent unserer administrativen Mitarbeitenden abbauen", sagte Swiss-Chef Jens Fehlinger in einem Interview der "NZZ am Sonntag".

Flughafenverband warnt vor Millionen Flugstreichungen

BERLIN - Angesichts drohender Lücken in der Versorgung mit Kerosin warnt die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) vor möglichen Flugstreichungen und Preiserhöhungen. "Es ist zu befürchten, dass vor allem bei Low-Cost-Airlines und touristisch weniger bedeutsamen Destinationen weitere Flüge gestrichen werden", sagte Ralph Beisel, ADV-Hauptgeschäftsführer, der "Welt am Sonntag".

Altersvorsorge mit Wertpapieren? Viele bleiben skeptisch

FRANKFURT/BONN - Altersvorsorge per Aktie bleibt für viele Menschen in Deutschland trotz neuer staatlicher Förderung ein rotes Tuch. Zwar würde mehr als jeder dritte (37,7 Prozent) der 1.105 Erwerbstätigen, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Postbank befragt hat, nach eigenen Angaben wahrscheinlich ein gefördertes Altersvorsorgedepot eröffnen. Aber fast jeder Zweite (46 Prozent) hält dies für unwahrscheinlich.

Wegner: Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel senken

BERLIN - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner fordert eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. "Grundnahrungsmittel muss sich jeder leisten können", die Mehrwertsteuer darauf daher "deutlich" reduziert werden, sagte der CDU-Politiker bei der Eröffnung des Bundeskongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Berlin.

Bayerns Verlage beklagen 'gebührenfinanzierte' Verdrängung durch BR

MÜNCHEN - Zeitungsverlage in Bayern werfen dem Bayerischen Rundfunk (BR) einen "gebührenfinanzierten Verdrängungswettbewerb" vor. Die privaten Medienhäuser beklagen besonders die vielen Regionalstudios des öffentlich-rechtlichen Senders im Freistaat.

ABC News beklagt: Medienaufsicht verletzte Pressefreiheit

WASHINGTON/NEW YORK - In der Debatte um mögliche Einschränkungen der Pressefreiheit durch die US-Regierung wirft der Sender ABC News der zuständigen Medienaufsichtsbehörde eine Verletzung der Redefreiheit vor. Das Vorgehen der Federal Communications Commission (FCC) schrecke ab und gefährde die durch den Ersten US-Verfassungszusatz geschützte Meinungsfreiheit, heißt es in einer von der Behörde veröffentlichten Stellungnahme des Senders. ABC News reagierte damit auf verschärfte Regeln der Behörde, die nach Ansicht von Kritikern gezielt die Berichterstattung vor den Kongresswahlen im Herbst beeinflussen sollen.

Steigende Kosten drücken Winzer-Löhne trotz harter Arbeit

OESTRICH-WINKEL/NÜRNBERG - Der deutsche Weinkonsum sinkt, die Produktionskosten im Weinbau steigen: Wie viel Geld verdienen Winzerinnen und Winzer? Nicht bei allen klingelt die Kasse kräftig. Die Bandbreite der Verdienste ist aber groß.

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