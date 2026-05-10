EQS-News: Hisense startet FIFA World Cup 2026™-Kampagne und bringt Fans durch „Innovating a Brighter Life" näher zusammen

EQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Sonstiges/Vereinbarung

Hisense startet FIFA World Cup 2026™-Kampagne und bringt Fans durch „Innovating a Brighter Life" näher zusammen



10.05.2026 / 23:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





QINGDAO, China, 10. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat heute seinen neuesten TV-Spot zur bevorstehenden FIFA World Cup 2026TM veröffentlicht und damit den Startschuss für eine neue Kampagne gegeben, die die emotionale Kraft des Fussballs einfängt und gleichzeitig die Vision „Innovating a Brighter Life" Wirklichkeit werden lässt.

Der TV-Spot fängt Momente der Freude, des Durchhaltevermögens und des Zusammenhalts ein und zeigt, wie Fußball emotionale Bindungen schafft, die über Alter, Kultur und Geographie hinausgehen.

Indem Hisense den Fokus vom persönlichen auf das gemeinsame Erlebnis ausweitet, positioniert sich das Unternehmen nicht nur als Sponsor, sondern als Gestalter bedeutungsvoller Momente. Die RGB-MiniLED-Technologie füllt diesen Anspruch durch „Natural and Real Color", natürliche und echte Farben, mit Leben und bietet einen extrem großen Farbraum sowie eine präzise Farbwiedergabe, sodass jeder Moment lebendig und originalgetreu wirkt.

Aufbauend auf diesem Bekenntnis zu Authentizität und Präzision wird Hisense als offizieller und exklusiver Lieferant von Video-Assistenten-Bildschirmen für den FIFA World Cup 2026TM fungieren. In dieser Rolle hat Hisense den FIFA World Cup Video Operation Room (VOR) mit fortschrittlichen RGB-MiniLED-Displays ausgestattet, die es den Video-Schiedsrichtern ermöglichen, das Spielmaterial mit Klarheit, Genauigkeit und naturgetreuen Farbdetails zu überprüfen.

Hisense kann auf eine lange Geschichte der Förderung des „schönen Spiels" zurückblicken und war bereits globaler Sponsor mehrerer FIFA World CupsTM, Partner von drei UEFA-Europameisterschaften und offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025TM, und wird auch beim FIFA World Cup 2026TM präsent sein. Diese fortlaufende Zusammenarbeit unterstreicht, wie Hisense mit seinen Innovationen die Fans näher an das Geschehen heranbringt und somit weltweit sowohl das sportliche Spektakel als auch die Emotionen steigert.

Mit dem aktuellen TV-Spot zum FIFA World Cup 2026TM setzt Hisense seine Strategie fort, weltweite Aufmerksamkeit in emotionale Verbundenheit umzuwandeln – indem es Menschen durch den Fußball zusammenbringt und zu einem strahlenderen Leben inspiriert.

Klicken Sie hier für Innovating a Brighter Life together: https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2976265/Hisense_Kicks_Off_FIFA_World_Cup_2026_TM_Campaign.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-startet-fifa-world-cup-2026-kampagne-und-bringt-fans-durch-innovating-a-brighter-life-naher-zusammen-302767710.html

10.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2324564 10.05.2026 CET/CEST