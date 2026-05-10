Kolumne von Heiko Böhmer

Der April 2026 war ein Monat, der einmal mehr gezeigt hat, wie schnell sich Stimmungen an den Kapitalmärkten drehen können. Nach dem Absturz im März als direkte Folge auf den aufkommenden Iran-Krieg, erholten sich viele Aktien im April sehr stark. Beim Dax ging es um sieben Prozent und bei den US-Technologiewerten im Nasdaq100 sogar um 15,7 Prozent nach oben in nur einem Monat. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, dann war das, was wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, eigentlich nichts Besonderes.

Und genau das ist die eigentliche Überraschung. Denn nach einem schwachen März – ausgelöst durch den Iran-Konflikt, steigende Ölpreise und zunehmende Unsicherheit – haben sich die Aktienmärkte im April bemerkenswert schnell stabilisiert. Mehr noch: Sie haben einen Großteil der Verluste wieder aufgeholt. Der S&P 500 liegt seit dem Tiefpunkt Ende März rund 13 Prozent im Plus und ist damit sogar wieder leicht im Jahresplus. Das klingt spektakulär. Ist es aber nicht. Zumindest nicht, wenn man sich die Historie anschaut.

Korrektur? Ja. Krise? Nein.

Die Märkte haben im März eine klassische Korrektur erlebt – also einen Rückgang von rund 10 Prozent vom Hoch. Das ist die Definition. Und diese Definition wurde ziemlich punktgenau erfüllt. Was daraus gemacht wurde, war allerdings eine ganz andere Geschichte. Innerhalb weniger Wochen haben wir eine komplette emotionale Achterbahnfahrt gesehen. Anfang des Jahres wurde noch über eine mögliche KI-Blase diskutiert. Dann kam der März – und plötzlich war von Rezessionsangst, geopolitischem Risiko und einem möglichen größeren Einbruch die Rede. Und kaum war der Monat vorbei, drehte sich die Stimmung wieder in Richtung Euphorie. Man könnte sagen: Die Märkte waren im April gleichzeitig in Panik und in Feierlaune. Und genau das ist das Problem. Denn beides gleichzeitig funktioniert nicht.

Volatilität ist kein Fehler – sondern das System

Was der April vor allem gezeigt hat, ist etwas, das viele Investoren immer wieder verdrängen: Schwankungen sind kein Ausnahmezustand. Sie sind der Normalzustand. Seit der Finanzkrise gab es mehr als zwei Dutzend Rückgänge von über fünf Prozent. Und trotzdem haben sich die Märkte langfristig positiv entwickelt. Im Endeffekt gilt: Ohne Rücksetzer gäbe es auch keine echten Chancen.

Fazit: Der April war normal – auch wenn er sich nicht so angefühlt hat Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis dieses Monats. Der April 2026 war kein Ausnahmezustand. Er war ein ziemlich typischer Börsenmonat – mit allem, was dazugehört: Unsicherheit, Übertreibung, schnelle Richtungswechsel. Was ihn besonders gemacht hat, war nicht die Marktbewegung selbst – sondern die Geschwindigkeit, mit der sich die Narrative verändert haben. Und genau darin liegt die eigentliche Herausforderung für Investoren. Denn wer langfristig erfolgreich sein will, darf sich von diesen kurzfristigen Stimmungsumschwüngen nicht treiben lassen. Im Endeffekt gilt: Der Markt wird auch in Zukunft schwanken. Die Frage ist nur, ob man selbst ruhig bleibt.