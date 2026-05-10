Von Virusausbruch betroffenes Schiff in Teneriffa angekommen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MADRID/GRANADILLA (dpa-AFX) - Das von einem Ausbruch des Hantavirus betroffene Kreuzfahrtschiff ist Live-Aufnahmen des spanischen Fernsehens zufolge in den Hafen Granadilla der Insel Teneriffa eingefahren. Von hier aus sollen die Menschen an Bord der "Hondius", darunter mehrere Deutsche, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu einem nahegelegenen Flughafen gebracht und sofort in ihre Heimatländer geflogen werden./ro/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen