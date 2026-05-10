Wochenausblick – Volkswirtschaftliche Indikatoren und Quartalszahlen der DAX®-Konzerne

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Auf asiatischer Seite werden zu Wochenbeginn in China Werte der Preisveränderungen zum einen von Dienstleistungs- und Konsumgütern und zum anderen von importierten Rohstoffen präsentiert, die einen Hinweis auf die Stärke des Renminbis (CNY) liefern können. Der im S&P500® sowie im Nasdaq-100 gelistete Energieversorger Constellation Energy veröffentlicht am Montag seine Quartalsergebnisse neben dem deutschen Rüstungskonzern TKMS. Zudem warten die Märkte gespannt auf die Geschäftsergebnisse des Goldminen-Unternehmens Barrick Mining und des Anbieters von Kommunikationssatelliten AST SpaceMobile.







Dienstag:



Am Dienstag werden in Deutschland sowie in den USA die Zahlen der jeweiligen Inflationsentwicklungen im Rahmen des Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Zusätzlich messen die USA den vierwöchigen Durchschnitt der Beschäftigungsänderung im privaten Sektor. In der Eurozone und in Deutschland werden zudem auf Basis von Umfragen die aktuellen Konjunkturerwartungen durch das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) präsentiert. Auf Unternehmensseite veröffentlicht der Industriekonzern thyssenkrupp seinen Zwischenbericht für das erste Geschäftshalbjahr 2025/2026. Zusätzlich erwarten die Märkte Geschäftszahlen von drei DAX®-Konzernen: dazu zählen das Pharmaunternehmen Bayer, die Versicherungsgesellschaft Münchener Rück sowie das Technologieunternehmen Siemens Energy.









Mittwoch:



In Japan wird zur Wochenmitte die Handelsbilanz auf Basis der importierten sowie exportierten Güter und Dienstleistungen veröffentlicht. Auf europäischer Seite werden von Eurostat zugleich drei wichtige Kennzahlen für die Eurozone berichtet. Neben dem Bruttoinlandsprodukt, dass die Gesamtproduktion von Waren und Dienstleistungen abbildet, werden die Werte zur Industrieproduktion und Beschäftigungsänderung offengelegt. Diese geben Aufschluss über die derzeitige, konjunkturelle Dynamik im verarbeitenden Gewerbe und die Stabilität des Arbeitsmarktes innerhalb der Eurozone. In Deutschland misst die Leistungsbilanz den Nettofluss von Transaktionen, während in den USA der Erzeugerpreisindex gemessen wird. Am Mittwoch erwarten die Anleger zudem von sechs weiteren DAX®-Konzernen Finanzergebnisse. Innerhalb der Technologie-, Pharma- und Telekommunikationsbranche berichten Siemens, Merck KGaA und die Deutsche Telekom ihre Ergebnisse. Innerhalb der Versicherungsbranche rückt Allianz in den Fokus, während E.ON und RWE Einblicke in die Geschäftszahlen der Energiebranche liefern.









Donnerstag:



Am Donnerstag sind in einigen Ländern feiertagsbedingt Geschäfte und Banken geschlossen, jedoch findet der Handel an der Börse zu den regulären Zeiten statt. Dementsprechend berichten weniger Unternehmen ihre Quartalszahlen. Unabhängig davon veröffentlicht der Halbleiterproduzent aus Kalifornien, Applied Materials, seine Ergebnisse für das erste Quartal. In den USA bieten die Einzelhandelsumsätze zudem einen Hinweis auf den Konsum und das Wirtschaftswachstum. Das Bruttoinlandsprodukt, die Handelsbilanz sowie Werte der Industrieproduktion werden am Donnerstag im Vereinigten Königreich berichtet und spiegeln die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wider.









Freitag:



Kurz vor dem Wochenende veröffentlicht das Statistische Bundesamt in Deutschland den Großhandelspreisindex. Dieser fasst die Großhandels-Verkäufe zusammen und liefert einen Indikator für den Konsum und Einzelhandel. In den USA folgt die Berichterstattung der Industrieproduktion und die Auslastung der Produktionskapazitäten. Das Pharmaunternehmen Biontech hält am Freitag seine ordentliche Hauptversammlung ab. Vor Beginn des regulären XETRA-Handels veröffentlicht des Weiteren der MDAX®-Konzern freenet AG seine Finanzergebnisse für das erste Quartal in 2026.









Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.











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Quelle: HSBC







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