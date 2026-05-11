AKTIE IM FOKUS: Abstufungen durch S&P und Stifel belasten Hellofresh

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Zwei Abstufungen der Aktien von Hellofesh haben dem Kurs der Aktien am Montag zugesetzt. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate fielen die Papiere des Versenders von Kochboxen um gut vier Prozent auf 3,94 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Freitag. Da hatten sie bereits fast fünf Prozent eingebüßt.

Die Abstufung der Kreditbonität des Unternehmens auf Junk-Status durch die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) basiere auf einer hohen Verschuldung, sagte ein Händler. So habe Hellofresh im ersten Quartal 750 Millionen langfristige und 830 Millionen Euro kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dem stehe eine Bilanzsumme von 2,2 Milliarden Euro gegenüber.

Hinzu kommt eine Abstufung auf "Sell" von "Hold" durch das Investmenthaus Stifel. Das von 4,20 auf 3,50 Euro gesenkte Kursziel räumt den Aktien ein Abwärtspotenzial von 15 Prozent ein per Schlusskurs am Freitag./bek/stk

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