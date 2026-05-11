AKTIE IM FOKUS: Adesso nach Quartalszahlen vorbörslich auf Erholungskurs

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Adesso haben am Montag vorbörslich von vorgelegten Quartalszahlen profitiert. Die seit Jahresbeginn deutlich unter Druck geratene Aktie des IT-Dienstleisters stieg auf Tradegate um 3,2 Prozent auf 60,60 Euro.

Die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend sowie die 50-Tage-Linie als mittelfristiger Trendindikator wären damit wieder überwunden.

Analyst Henrik Paganetty von Jefferies sprach von "guten Zahlen zum ersten Quartal" und hob vor allem das starke Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hervor.

Außerdem verwies er darauf, dass der im SDax notierte Konzern trotz des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeldes weiterhin eine gute Nachfrage erwartet./ck/stk

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