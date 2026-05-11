AKTIE IM FOKUS: Argenx gefragt - Weitere US-Zulassung für Medikament Vyvgart

BRÜSSEL (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Pharmakonzerns Argenx sind am Montag an der Brüsseler Börse nach einer Zulassungserweiterung in den USA für Vyvgart um zuletzt 2,1 Prozent gestiegen. In einem etwas schwächeren Marktumfeld waren die Titel damit der Spitzenreiter im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx. Der Spitzen-Tagesgewinn war sogar 3,3 Prozent hoch. Die Titel blieben damit aber in ihrer Spanne der vergangenen Tage. Die Zulassungserweiterung war bereits am Freitagabend bekannt gegeben worden.

In den USA wird das Spektrum des Blockbuster-Mittels Vyvgart beim Einsatz gegen die generalisierte Myasthenia gravis erweitert - einer chronischen Autoimmunerkrankung, die Muskelschwäche verursacht. Mit der US-Zulassung gegen die seronegative Variante (SNMG) sei der Optimalfall eingetreten, kommentierte der Barclays-Analyst James Gordon am Montag. Er spricht von 10.000 bis 11.000 neuen Patienten, die damit weltweit erreicht werden könnten./tih/mis