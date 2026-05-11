AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero steigen nach Anteilsverkauf mit Prämie

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf eines fünfprozentigen Anteils an Delivery Hero mit Aufpreis an den Investmentfonds Aspex durch den Großaktionär Prosus ist am Montag am Markt gut angekommen.

Auf Tradegate gewannen die Papiere des Essenslieferanten 5,4 Prozent auf gut 21 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag.

Der Verkaufspreis liegt mit 22 Euro je Delivery-Hero-Aktie um zehn Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag bei knapp 20 Euro.

Damit verringert sich der Anteil von Prosus auf 17 Prozent, während der Anteil von Aspex auf rund 14 Prozent steigt./bek/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Delivery Hero
Delivery Hero (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Kochboxen-Anbieter
Hellofresh startet besser als erwartet ins Jahr06. Mai · dpa-AFX
Hellofresh startet besser als erwartet ins Jahr
Supermarktbetreiber
Ahold Delhaize holt Kingfisher-Chef und steigert Marge06. Mai · dpa-AFX
Ahold Delhaize holt Kingfisher-Chef und steigert Marge
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen