Aktien Wien Schluss: Gewinne zum Wochenstart

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,90 Prozent auf 5.936,48 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,87 Prozent auf 2.935,32 Zähler zu. Die europäischen Börsen zeigten sich hingegen mehrheitlich im Minus. Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten erfuhren zuletzt im Konflikt im Nahen Osten wieder einen Rückschlag. Die Ölpreise legten zu.

Der Iran hat nach eigenen Angaben in seiner Antwort auf einen Vorschlag der USA für eine Beendigung des Krieges ein Ende der Kämpfe in der gesamten Region und eine Freigabe seiner im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte gefordert. Der Iran verlange von den USA keine "Zugeständnisse", sondern lediglich seine "legitimen Rechte", sagte der iranische Außenamtssprecher Esmail Bakaei. Die Forderungen des Iran umfassen seinen Angaben zufolge "ein Ende des Krieges in der Region", die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen sowie die "Freigabe von Vermögenswerten, die dem iranischen Volk gehören und seit Jahren zu Unrecht gesperrt sind".

US-Präsident Donald Trump hat die Antwort bereits als "inakzeptabel" bezeichnet. Dem Nachrichtenportal "Axios" sagte er, er werde Irans unangemessene Replik zurückweisen. "Ich mag ihre Antwort nicht", sagte Trump. Er ließ offen, ob er die Verhandlungen fortsetzen will.

In Wien gab es keine großen Neuigkeiten von Unternehmen. Gut gesucht waren die schwergewichteten Bankenwerte. Raiffeisen Bank International (RBI) zogen um 3,15 Prozent an. Erste Group folgten mit einem Plus von 1,16 Prozent, Bawag mit Plus von 0,88 Prozent. Zudem präsentierten sich die Versicherungswerte gestärkt. Vienna Insurance Group (VIG ) legten um 1,94 Prozent zu, UNIQA um 1,30 Prozent. Die Titel des Ölfeldausrüsters SBO stiegen um 2,54 Prozent.

AT&S drehten nach anfänglichen Abgaben zum Handelsschluss auf ein Plus von 2,19 Prozent. Seit dem Jahresauftakt legten die Papiere des Leiterplattenherstellers bereits mehr als 200 Prozent zu. Auch Palfinger erholten sich im Laufe des Tages und erreichten plus 0,56 Prozent.

Verluste gab es im ATX fast ausschließlich für die Bauwerte. Verlierer des Tages waren Strabag (minus 0,86 Prozent), Wienerberger (0,79 Prozent) und Porr (0,13 Prozent). Zudem verloren die Aktien des Maschinenbauers Andritz 0,13 Prozent./rst/ste/APA/jha