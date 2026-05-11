ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Deutz auf 13 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 11,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Vorlage der Quartalszahlen des Motorenbauers habe die deutlich höhere Profitabilität positiv herausgeragt, schrieb Lasse Stueben am Freitagabend. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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