ANALYSE-FLASH: RBC hebt BP auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 700 Pence
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat BP beim unveränderten Kursziel von 700 Pence von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach einer Reihe von Fehltritten bekomme der Ölkonzern im aktuellen Preisumfeld "eine zweite Chance auf einen ersten Eindruck", und die neuerliche Möglichkeit, Schulden abzubauen und die Bilanz zu stärken, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT
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