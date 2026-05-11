Anlagenbauer Gea mit stabiler Nachfrage - Prognose bestätigt

Frankfurt, ⁠11. Mai (Reuters) - Der Maschinen- und Anlagenbauer Gea hat im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage nach Neumaschinen mehr umgesetzt und verdient. ‌Das operative Ergebnis (Ebitda) sei um 3,9 Prozent auf 205,9 Millionen Euro gestiegen, teilte der ⁠Dax-Konzern am ⁠Montag mit. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 16,2 Prozent nach 15,8 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 1,2 Prozent auf rund 1,27 Milliarden Euro ‌zu. "Wir haben wie geplant alle ‌wesentlichen Kennzahlen erneut verbessert. Speziell beim Neumaschinengeschäft haben wir zugelegt", sagte Konzernchef Stefan Klebert.

Das ⁠Düsseldorfer Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das ‌laufende Jahr, die ein ⁠organisches Umsatzwachstum zwischen fünf und sieben Prozent sowie eine Ebitda-Marge von 16,6 bis 17,2 Prozent vorsieht. Die geopolitischen Entwicklungen ‌im Nahen ⁠Osten im Zuge des Iran-Krieges ⁠hätten keinen spürbaren Einfluss auf die Geschäfte gehabt, hieß es weiter. Gea betreibt in der Region keine Produktionsstätten und beliefert vor allem die wenig konjunkturanfällige Nahrungsmittel-, Pharma- und Getränkeindustrie.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)