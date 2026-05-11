API-Trading mit besonders günstigen Konditionen - Smartbroker AG jetzt mit Angebot für Heavy Trader



EQS-Media / 11.05.2026 / 10:17 CET/CEST



Berlin, 11. Mai 2026 – Die Smartbroker AG erweitert ihr Leistungsspektrum und spricht mit einer technischen Schnittstelle (API) ab sofort besonders aktive Trader an. Heavy Trader profitieren von besonders günstigen Konditionen, in Kombination mit einer technisch stabilen Plattform und einer großen Auswahl an Handelsplätzen.

Echtzeit Schnittstelle: Die REST-API ist ab sofort verfügbar und kann auf Wunsch eingerichtet werden. Die API ist im exklusiven Leistungsumfang für besonders aktive Trader mit hausinternem „VIP-Status“ kostenlos oder kann gegen eine geringe Gebühr von 29,90 Euro im Monat zur Verfügung gestellt werden. Der VIP-Status wird automatisch ab 45 ausgeführten Trades pro Quartal (ohne Transaktionen aus Sparplanausführungen) vergeben. Ab einer bestimmten Tradeanzahl pro Quartal werden die Konditionen nochmals deutlich günstiger: Ab 1.500 Trades pro Quartal („Silber-Status“) bezahlen Kunden statt jeweils 4 Euro* über Tradegate und Xetra nur noch 2 Euro* bzw. 3 Euro* (Xetra: 0,01%, mind. 1,50 Euro börsenplatzabhängige Entgelte). Mit Erreichen des „Gold-Status“ ab 6.000 Trades pro Quartal sinken die Ordergebühren über Tradegate auf 1 Euro*, über Xetra dann auf 2 Euro* (0,01%, mind. 1,50 Euro börsenplatzabhängige Entgelte). Auch Trades über Lang & Schwarz verbilligen sich. Mit dem Silber-Status bezahlen Kunden hier statt 4 Euro* nur noch 2 Euro*, mit dem Gold-Status nur noch 1 Euro* pro Trade. Alle Konditionen gelten jeweils ab 500 Euro Ordervolumen pro Trade.

Trading ab 0 Euro*: Mit der API können aktive Trader ihre individuellen Trading-Setups direkt mit SMARTBROKER+ verbinden. Eigene Softwarelösungen, persönliche Handelsstrategien und individuelle Investmentstile: Die Verknüpfung hebt das Trading-Erlebnis auf absolutes Profi-Niveau. Interessant in diesem Zusammenhang sind auch die extrem günstigen Konditionen, die SMARTBROKER+ bietet.

Auszug Ordergebühren:

gettex (Aktien, ETFs/ETPs, Anleihen, Fonds): ab 0 Euro*

gettex: Derivate von UniCredit ab 0 Euro*, Derivate von Goldman Sachs ab 2 Euro*, ansonsten ab 4 Euro*

OTC: JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, UniCredit, Vontobel: ab 0 Euro*, DZ Bank ab 2 Euro*

Kryptohandel: 0,90% vom Kurswert*; 1 Euro Mindermengenzuschlag für Orders bis 499,99 Euro Ordervolumen.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten

Aktuell stehen 30 nationale und internationale Handelsplätze zur Auswahl: Trading-Strategien können automatisiert an den deutschen Handelsplätzen (u.a. Xetra, gettex, Tradegate, L&S Exchange, Baader Trading) oder internationalen Handelsplätzen (z.B. NYSE, NASDAQ, London, Zürich, Toronto Stock Exchange) kostengünstig umgesetzt werden.

SMARTBROKER+ erhält mit der REST-API ein wichtiges Upgrade: „Unsere bisher angebundenen API-Trader sind mit unserem Leistungsumfang und unseren gewohnt günstigen Konditionen sowie der technischen Stabilität sehr zufrieden“, betont Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG. „Mit der SMARTBROKER+ API können erfahrene und technisch versierte Kunden jetzt ihre eigenen Handelslogiken umsetzen“, so Soltau. „Wir freuen uns, dieses Angebot ab sofort noch mehr anspruchsvollen Tradern zugänglich machen zu können.“

Interessierte Trader können sich per E-Mail an unser spezialisiertes Team unter folgender E-Mailadresse wenden: heavytrader@smartbroker.de

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.smartbrokerplus.de/de-de/api-trading/

Über Smartbroker Holding AG

Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ – den mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Finanzportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de) und unterhält die größte Finanz-Community im deutschsprachigen Raum.

Kontakt

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Ritterstr. 11, 10969 Berlin

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Emittent/Herausgeber: Smartbroker Holding AG

Schlagwort(e): Finanzen

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