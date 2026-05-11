BGA: Hormus-Blockade lässt Kosten und Preise steigen

Berlin, 11. ⁠Mai (Reuters) - Die deutschen Groß- und Außenhändler beklagen steigende Belastungen durch den Iran-Krieg. 90 Prozent der Unternehmen litten unter gestiegenen Transportkosten, teilte der Verband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) am Montag zu seiner Umfrage mit. "Die Lage im Logistikbereich ist ‌durch die stetig steigenden Preise inzwischen dramatisch", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. Die steigenden Transport- und Energiekosten seien für viele Unternehmen in der ⁠Logistikbranche kaum ⁠noch zu schultern.

Seit Kriegsausbruch am 28. Februar sind die Spritpreise deutlich gestiegen. Dazu kommen die Folgen der Blockade der wichtigen Straße von Hormus. "Durch die Blockade haben wir deutliche Einschränkungen des Schiffsverkehrs und Verzögerungen bei der Luftfracht", sagte Jandura. Durch den gestiegenen Ölpreis und die hohen ‌Energiekosten kämen große Zusatzbelastungen im Lieferverkehr über die ‌Straße hinzu. "Die gesamte Lieferkette gerät unter Druck", betonte Jandura. "Auch die Folgen des Ölmangels in Asien spüren wir zunehmend. Es kommt vermehrt zu Lieferausfällen von ⁠Produkten von dort."

Ein Viertel aller Befragten berichtet den Angaben nach bereits von ‌Produktionsausfällen aufgrund gestiegener Energiekosten. Mit einer ⁠Verschärfung von Material- und Warenengpässen rechnen fast 60 Prozent. Deshalb drohten in der zweiten Jahreshälfte deutlich steigende Preise. "Die Versorgung der Bevölkerung ist dabei nicht gefährdet, aber es wird eine Einschränkung der ‌Angebotsvielfalt geben - im Food-, wie im ⁠Non-Food-Bereich, sollte die Sperrung weiter ⁠anhalten", sagte Jandura.

Die Sorge vor Warenengpässen belastet den Angaben nach vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Der Umfrage zufolge reagiert fast die Hälfte aller Händler derzeit mit dem Aufbau zusätzlicher Lagerbestände. "Das bindet Kapital und belastet die Liquidität, die nach den Jahren der Rezession schon sehr angespannt ist", beklagte der BGA-Präsident. Hier sei die Bundesregierung gefragt, dringend die versprochenen Entlastungen für den Mittelstand umzusetzen. "Sonst nehmen Insolvenzen und ⁠Arbeitsplatzabbau bei den Unternehmen weiter zu", warnte Jandura.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)