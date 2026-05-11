Starmer kämpft um politisches Überleben - Rücktrittsforderung aus eigener Partei

London, 11. Mai (Reuters) - ⁠Der britische Premierminister Keir Starmer stemmt sich nach dem Debakel seiner Labour-Partei bei den Kommunalwahlen gegen einen drohenden Machtverlust. In einer Rede in London versprach er am Montag einen radikalen Kurswechsel und schloss einen Rücktritt kategorisch aus. Zugleich formiert sich jedoch der innerparteiliche Widerstand: Die ehemalige Staatssekretärin Catherine West kündigte an, ‌Unterschriften von Labour-Abgeordneten zu sammeln, um Starmer zu einem geordneten Rückzug im September zu zwingen. Die Vorschläge des Regierungschefs seien "zu wenig und zu spät" gekommen, erklärte die Politikerin. Sie strebe nun einen ⁠Zeitplan für ⁠die Wahl eines neuen Parteichefs an, werde aber selbst nicht kandidieren.

Starmer hatte zuvor eingeräumt, seit seinem erdrutschartigen Wahlsieg im Jahr 2024 zu zögerlich agiert zu haben. Zudem übernahm er die Verantwortung für die schweren Verluste bei den Wahlen in der vergangenen Woche. "Ich weiß, dass die Menschen vom Zustand Großbritanniens enttäuscht sind. Enttäuscht von der Politik, und manche sind enttäuscht von mir", sagte der 63-Jährige. Er ‌wisse um seine Kritiker und werde sie eines Besseren belehren. "Ich ‌werde nicht weglaufen", betonte der Regierungschef. Ein ständiger Führungswechsel würde das Land belasten. "Was wir bei der letzten Regierung erlebt haben, war das Chaos ständig wechselnder Parteichefs, und das hat dieses Land enorm viel gekostet", sagte er ⁠mit Blick auf die wechselnden Regierungschefs der Konservativen in den vergangenen Jahren.

STARMER KÜNDIGT KURSWECHSEL AN

Um das Ruder ‌herumzureißen, stellte Starmer erste politische Vorhaben in Aussicht ⁠und kündigte eine Abkehr von der bisherigen Entscheidungsfindung an. Zu den neuen Plänen gehören die Verstaatlichung von British Steel, Investitionen in die Bildung sowie ein Jugendmobilitätsprogramm mit der Europäischen Union. Weitere Maßnahmen sollen am Mittwoch in der Regierungserklärung des Königs, der sogenannten King's Speech, ‌vorgestellt werden. Starmer verteidigte zugleich bisherige Entscheidungen, etwa Großbritannien ⁠aus dem Konflikt im Iran herauszuhalten und ⁠die Einwanderungszahlen zu senken.

Labour hatte in der vergangenen Woche das schlechteste Kommunalwahlergebnis für eine britische Regierungspartei seit mehr als drei Jahrzehnten eingefahren und Hunderte Sitze verloren. Davon profitierten vor allem die rechtspopulistische Partei Reform UK sowie die Grünen. Deren Chef, der Brexit-Befürworter Nigel Farage, liegt in nationalen Umfragen seit über einem Jahr vorn. Starmer hatte 2024 mit dem Versprechen, die Wirtschaft anzukurbeln und die illegale Einwanderung zu senken, eine historische Mehrheit errungen. Inzwischen verzeichnet er jedoch nach einer Reihe von Skandalen und unpopulären Entscheidungen einen der niedrigsten Zustimmungswerte aller britischen Premierminister.

(Bericht von Andrew MacAskill, ⁠Elizabeth Piper, Alistair Smout und Sarah Young, geschrieben von Philipp Krach und Hans Busemann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)