Chip-Rallye setzte sich bei AMD und Micron fort | Geopolitik kaum beachtet.

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Die Wall Street startet nach einer starken Vorwoche uneinheitlich in die Woche. Belastend wirken erneut steigende Ölpreise infolge der Spannungen im Nahen Osten, nachdem Präsident Trump Irans jüngsten Vorschlag zur Beilegung des Konflikts als „völlig inakzeptabel“ bezeichnete. Dennoch bleibt die Stimmung an den Märkten stabil, da Anleger weiter voll auf den KI- und Halbleiterboom setzen. Besonders in Asien standen Tech- und Chipwerte im Fokus: Lenovo und SMIC legten kräftig zu, während Nintendo nach einer Preiserhöhung für die Switch 2 deutlich unter Druck geriet. Auch in den USA setzt sich die KI-Euphorie fort. Nvidia sorgt mit milliardenschweren Beteiligungen an Partnern weiter für Fantasie. Broadcom verhandelt laut Bloomberg über ein 35-Milliarden-Dollar-Finanzierungspaket für KI-Chips und Cerebras will wegen der enormen Nachfrage die Preisspanne seines Börsengangs anheben. Intel profitierte zuletzt von Berichten über eine mögliche Chipfertigung für Apple. Im Fokus der Woche stehen neben den US-Inflationsdaten vor allem weitere große Tech-Ergebnisse, darunter Cisco, Applied Materials sowie kommende Woche Nvidia. Die Blicke richten sich außerdem auf das anstehende Treffen zwischen Trump und Xi in Peking.



00:00 Intro

00:26 Überblick (Ölpreis, Iran, AI & Chip-Aktien u.v.a.)

02:45 S&P 500: Jahresendprognose angehoben

04:13 Irankrieg: Trump akzeptiert Gegenangebot nicht | Golfstaaten nervös

07:15 Wall Street konzentriert sich auf AI & Chip-Boom

07:35 Inflationsdaten aus China

09:14 KI-Euphorie: Halbleiter & Gamma-Squeeze

13:05 Ergebnisse: Circle Internet, monday.com | Tech-Entlassungen

14:18 EchoStar: SpaceX-Beteiligung | Barrick | Mosaic

15:45 KI: Akamai, Broadcom, Palantir & Microsoft

17:15 Börsengänge: Cerebras Systems, Dunkin’ Donuts u.a.

19:05 Analysten zu Affirm, Akamai, Dell, Cloudflare, McDonald’s, Whirlpool u.a.

21:44 Trump-Xi-Treffen: Erwartungen gedämpft

23:18 Wochenausblick, Zahlen, Inflationsdaten u.a.

24:18 US-Konjunktur wächst trotz Inflation





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