Deutschland bekommt einen neuen Derivate-Anbieter. Der britische Konzern CMC Markets hat zum Start seines Angebots Derivate auf Krypto-Währungen emittiert. Käufer können damit gehebelt auf die Entwicklung von Krypto-Assets setzen oder die Wertentwicklung eins zu eins mitmachen.

Die Derivate von CMC sind an der Börse Stuttgart im Segment "Easy Euwax" notiert und können ab sofort gehandelt werden. Der Konzern wolle langfristig "einer der führenden Emittenten börsengehandelter strukturierter Produkte" werden, teilte das Unternehmen mit. CMC Markets betreibt bisher in Deutschland eine Trading-Plattform für Privatanleger und Profis, auf der etwa CFDs ("Contract for Difference") gehandelt werden können.

Über 100 Milliarden Marktvolumen

Zum Jahreswechsel waren nach Daten des Branchenverbands BSW ("Bundesverband für strukturierte Wertpapiere") in Deutschland 102 Milliarden Euro in Derivate investiert – etwa 50 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Größte Anbieter sind demnach die DZ Bank vor der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sowie der Dekabank (Sparkassen-Verbund). Diese drei stehen zusammen für rund 61 Prozent des Volumens.

2024 hatte sich mit der Citibank eine große US-Bank aus dem relativ kleinteiligen Derivat-Geschäft in Deutschland verabschiedet.

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