Dax bleibt stabil - Hoffen auf weitere US-Iran-Gespräche

Frankfurt, 11. ⁠Mai (Reuters) - Trotz der gescheiterten Friedensbemühungen im US-Iran-Konflikt zeigt sich der Dax zum Wochenstart stabil. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag knapp im Minus ‌bei 24.333,31 Punkten. US-Präsident Donald Trump hat einen iranischen Vorschlag für Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges am ⁠Sonntag ⁠zurückgewiesen. Die Ölpreise, die in der vergangenen Woche um rund 6,5 Prozent nachgegeben hatten, rückten erneut um rund 3,5 Prozent vor.

"Nun hoffen Anleger, dass der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China ‌Bewegung in den zuletzt festgefahrenen diplomatischen ‌Prozess bringen könnte", erläutert Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank. Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping kommen ⁠in dieser Woche in Peking zusammen und werden dabei ‌nach US-Angaben über eine ⁠Reihe von Themen beraten. Der US-Präsident drängt China dazu, seinen Einfluss auf Teheran zu nutzen, um den Konflikt zu beenden.

Im Fokus bei den ‌Einzelwerten standen vor allem ⁠die Konzernbilanzen und -prognosen. Gefragt ⁠nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen waren unter anderem die Aktien von Stabilus, Hypoport, GEA Group und Aurubis, die um gut ein bis fünf Prozent zulegten. Um rund 1,5 bis vier Prozent nach unten ging es hingegen für Adesso, Hannover Rück, TKMS und Patrizia.

(Bericht von Sanne Schimanski. Redigiert von ⁠Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)