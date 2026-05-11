Dax kaum verändert erwartet - Bilanzen im Blick

Frankfurt, 11. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent tiefer ‌bei 24.338,63 Zählern geschlossen. Die weiter angespannte Lage im Nahen Osten hatte vor dem Wochenende die Stimmung ⁠an den ⁠europäischen Aktienmärkten gedämpft. Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten und Kursgewinne bei Technologiewerten hatten hingegen die Wall Street befeuert.

Das Rätseln über die weitere Entwicklung im Iran-Krieg dürfte auch in der neuen Woche für schwankende Aktienkurse an den Börsen ‌sorgen. US-Präsident Donald Trump hat einen ‌iranischen Vorschlag für Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges am Sonntag zurückgewiesen. Dem vorausgegangen war ein US-Vorschlag, die Kämpfe einzustellen, ⁠bevor über strittigere Themen wie das iranische Atomprogramm verhandelt ‌wird. Die Ölpreise, die in ⁠der alten Woche um rund 6,5 Prozent nachgegeben hatten, rückten erneut um fast fünf Prozent vor.

Im Mittelpunkt am Montag stehen die Bilanzen und Prognosen deutscher ‌Unternehmen. Einen Blick in ⁠ihre Bücher gewähren unter anderem ⁠die Dax-Konzerne GEA Group und Hannover Rück. Zudem stehen zahlreiche Finanzberichte kleinerer Firmen an - etwa der MDax-Mitglieder Aurubis, Hochtief und K+S sowie der SDax-Unternehmen Adesso und Hypoport.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.338,63

EuroStoxx50 5.911,53

EuroStoxx50-Future 5.887,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 49.609,16 +0,0%

Nasdaq

S&P 500 7.398,93 +0,8%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 62.586,36 -0,2%

Shanghai 4.219,13 +0,9%

Hang Seng 26.338,43 -0,2%

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)