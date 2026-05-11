DAX® - Neues MACD-Einstiegssignal

Eine volatile Woche liegt hinter dem DAX®. Neben dem temporären Ausflug über die Marke von 25.000 Punkten hatte diese vor allem zwei Kurslücken (24.404 zu 24.635 Punkte bzw. 24.651 zu 24.514 Punkten) im Angebot. Durch deren Zusammenspiel entsteht sogar eine sog. „Inselumkehr“ – eine Formation, die kurzfristig einen faden Beigeschmack besitzt. Auf der Habenseite können Anlegerinnen und Anleger indes den Ausbruch aus der zuletzt mehrfach diskutierten Korrekturflagge verbuchen. Aufgrund dieser gemischten Signale analysieren wir heute ganz bewusst den Wochenchart. In der höheren Zeitebene steht erneut eine Kerze mit kleinem Kerzenkörper zu Buche. Immerhin konnten hier die jüngsten „inside weeks“ nach oben aufgelöst werden. Ins Auge sticht im Wochenbereich aber vor allem das positive MACD-Schnittmuster, denn der Trendfolger schneidet seine Signallinie gerade von unten nach oben. Die historischen Hochpunkte bei 25.406/25.508 Punkten markieren die nächsten wichtigen Anlaufziele, während die Zone bei rund 23.700 Punkten einen wichtigen Rückzugsbereich darstellt.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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