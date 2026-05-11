Deutsche im Ausland: Schweiz bleibt Top-Ziel, Spanien mit Comeback

Berlin, 11. ⁠Mai (Reuters) - Die Schweiz bleibt der beliebteste Wohnort von Deutschen im europäischen Ausland, während Österreich und Spanien immer populärer werden. Anfang 2025 hatten rund 329.900 deutsche Staatsbürger ihren Wohnsitz in der Schweiz, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Deutschen stellen ‌damit nach den Italienern die zweitgrößte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger in der Schweiz. "Ihre Zahl steigt seit Langem", betonten die Statistiker. Im Vergleich zum Jahr zuvor betrug ⁠der Zuwachs ⁠1,9 Prozent oder rund 6300 Personen. Innerhalb von zehn Jahren nahm die Zahl der Deutschen in der Schweiz um 10,7 Prozent oder rund 32.000 Personen zu.

Auf Platz zwei im Länderranking folgt Österreich. Dort lebten Anfang 2025 gut 239.500 deutsche Staatsbürger. Sie bildeten damit die größte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger in der Alpenrepublik. ‌Ihre Zahl wächst schneller als in der Schweiz. ‌Der Zuwachs betrug 2,9 Prozent oder rund 6700 Personen. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Deutschen in Österreich um 40,5 Prozent oder 69.000 Personen.

"Die Schweiz und ⁠Österreich grenzen beide an Deutschland", so die Erklärung der Statistiker für die Beliebtheit ‌bei Auswanderern. "Zudem ist Deutsch dort Amtssprache, somit ⁠entfällt die Sprachbarriere."

Auch in Spanien lebt mittlerweile eine große Gruppe deutscher Staatsbürger. Gut 131.800 Deutsche hatten dort ihren Wohnsitz. "Viele Jahre war die Zahl der Deutschen in Spanien rückläufig", betonten die Statistiker. "Erst seit 2022 ist wieder ‌ein Zuwachs zu beobachten. 2025 stieg ⁠die Zahl der Deutschen im Vergleich zum ⁠Vorjahr um drei Prozent oder 3800 Personen. Anfang 2025 lebten dennoch rund 3000 weniger Deutsche in Spanien als zehn Jahre zuvor (-2,4 Prozent).

Zu den Gründen für ein Leben im europäischen Ausland – ob Studium, Arbeit oder das Wetter – liegen den Statistikern keine Daten vor. Ein Ländervergleich in der Altersstruktur zeigt aber, dass in Österreich eher jüngere, in Spanien hingegen eher ältere Altersgruppen vertreten waren. So gehörten in Österreich 13,3 Prozent der Deutschen zur Altersgruppe 65 und ⁠älter, in Spanien war der Anteil mit 26,8 Prozent fast doppelt so hoch.

(Bericht von Rene WagnerRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)