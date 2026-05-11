E.ON will Geschäft in Großbritannien mit Übernahme ausbauen
Düsseldorf, 11. Mai (Reuters) - Der Versorger E.ON will mit dem Kauf des britischen Energieanbieters OVO sein Geschäft auf der Insel weiter ausbauen. E.ON habe eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, teilte der Konzern am Montag mit. Über die Höhe des Kaufpreises hätten die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Die britische Wettbewerbsbehörde muss der Transaktion noch zustimmen. E.ON versorgt in Großbritannien bereits rund 5,6 Millionen Verbraucher. Mit OVO sollen weitere rund vier Millionen Kunden hinzukommen.
(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)