E.ON will Geschäft in Großbritannien mit Übernahme ausbauen

Reuters · Uhr
Infrastruktur
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Düsseldorf, ⁠11. Mai (Reuters) - Der Versorger E.ON will mit dem Kauf des britischen ‌Energieanbieters OVO sein Geschäft auf der Insel weiter ⁠ausbauen. ⁠E.ON habe eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, teilte der Konzern am Montag mit. Über die ‌Höhe des Kaufpreises ‌hätten die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Die ⁠britische Wettbewerbsbehörde muss der ‌Transaktion noch ⁠zustimmen. E.ON versorgt in Großbritannien bereits rund 5,6 Millionen Verbraucher. Mit ‌OVO ⁠sollen weitere rund ⁠vier Millionen Kunden hinzukommen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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