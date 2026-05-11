Entlastungsprämie wackelt - Bund schaltet Vermittlungsausschuss vorerst nicht ein

Berlin, 11. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundesregierung will sich noch nicht festlegen, ob sie die vorerst im Bundesrat gescheiterten Pläne für eine Entlastungsprämie in Höhe von 1000 Euro weiterverfolgen wird. Die Bundesregierung werde zeitnah über weitere Schritte entscheiden, sagte ‌Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. "Sie hält an der Idee einer Entlastung der Bürger fest." Ob dies über die Prämie geschehen ⁠soll, ließ ⁠Kornelius offen. Dazu müsste der Bund den Vermittlungsausschuss mit der Länderkammer einschalten.

Kornelius sagte, es würden alle Optionen geprüft. Die Spitzen der schwarz-roten Koalition müssten am Ende darüber entscheiden. Sie wollen sich am Dienstagabend treffen. Die Entscheidung des Bundesrats sei bedauerlich, so Kornelius. Sie stehe ‌für sich. Schuldzuweisungen seien nicht hilfreich, der ‌Blick müsse nach vorne gerichtet werden.

CSU-Chef Markus Söder hatte als Alternative zur Entlastungsprämie einen Fokus auf die ohnehin geplante Reform der Einkommensteuer empfohlen. Eine ⁠Sprecherin des SPD-geführten Finanzministeriums sagte, es werde dort intensiv an einem Konzept ‌für eine Steuerreform gearbeitet. Auf ⁠einen Zeitplan wollte sie sich aber nicht festlegen.

Der Gesetzentwurf für die 1000-Euro-Prämie hatte am Freitag überraschend im Bundesrat keine Mehrheit gefunden. Vertreter der Länder beklagten, dass der Bund mit dem Gesetz ‌für Steuerausfälle sorge, ohne diese ⁠auszugleichen. Gedacht ist die Prämie als ⁠Entlastung von den hohen Spritpreisen im Zuge des Iran-Krieges. Der Bundestag hatte Ende April grünes Licht gegeben. Unternehmen sollten die Prämie bis zum 30. Juni 2027 ihren Beschäftigten auszahlen können. Für die Firmen wäre die Zahlung dann als Betriebsausgabe abzugsfähig, für die Arbeitnehmer steuerfrei. Die Wirtschaft hatte die Maßnahme aber scharf kritisiert. Kornelius sagte, die Regierung stehe in einem kontinuierlichen Austausch mit der Wirtschaft.

(Bericht ⁠von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)