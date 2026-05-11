EQS-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an der Schiller Fleisch GmbH, Bad Vilbel

EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an der Schiller Fleisch GmbH, Bad Vilbel



11.05.2026 / 09:08 CET/CEST

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GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an der Schiller Fleisch GmbH, Bad Vilbel



Hannover, den 11.05.2026 – GBK Beteiligungen AG hat einen Vertrag über den Verkauf der von ihr mittelbar gehaltenen Anteile an der Schiller Fleisch GmbH unterzeichnet (Signing). GBK hatte sich im Jahr 2016 an dem Premiumanbieter hochwertiger Fleischprodukte mit wirtschaftlich rund 9,4 % beteiligt.

Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter Vorbehalten. Im Falle des Closings erzielt GBK einen Gewinn, der das Realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 2026 (KAGB) nach Abzug von Kosten um rund 1,0 Millionen Euro verbessert. Da der Zeitwert der Beteiligung im Jahresabschluss 2025 um rund 0,3 Millionen Euro höher ausgewiesen wurde, vermindert sich der Net Asset Value von GBK bei Closing um eben diesen Betrag.

Der Vorstand

Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG

Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).

Internet: www.gbk-ag.de

Kontakt:

GBK Beteiligungen AG

Christoph Schopp

Vorstand

Günther-Wagner-Allee 17

30177 Hannover

Tel.: 0511-2800790

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Sprache: Deutsch Unternehmen: GBK Beteiligungen AG Günther-Wagner-Allee 17 30177 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 - 2800790 Fax: +49 (0)511 - 2800751 E-Mail: schopp@gbk-ag.de Internet: www.gbk-ag.de ISIN: DE0005850903 WKN: 585090 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2324676

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