EQS-Adhoc: SCHNIGGE Capital Markets SE: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung u.a. zum Zweck der Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und Erweiterung der Unternehme

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EQS-Ad-hoc: SCHNIGGE Capital Markets SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung/Strategische Unternehmensentscheidung
SCHNIGGE Capital Markets SE: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung u.a. zum Zweck der Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und Erweiterung der Unternehme

11.05.2026 / 15:27 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

SCHNIGGE Capital Markets SE: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung u.a. zum Zweck der Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung und Erweiterung der Unternehmenstätigkeit

Hamburg, 11.05.2026 – Der Verwaltungsrat der SCHNIGGE Capital Markets SE, Hamburg (ISIN DE000A0EKK20), hat heute beschlossen, der am 18. Juni 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eine vereinfachte Kapitalherabsetzung nach § 229 ff. AktG im Verhältnis 5:1 durch Zusammenlegung von Aktien sowie eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands vorzuschlagen.

Das bestehende Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 5.712.945,00 soll – nach vorangehender Einziehung von vier unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien - im Rahmen einer vereinfachten Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien auf dann EUR 1.142.589,00 herabgesetzt werden. Die Kapitalherabsetzung dient der Deckung von Verlusten.

Neben den bisherigen Geschäftsbereichen (Listing-Partner-Services, Corporate Finance, Handel mit Kryptowerten, Verbriefungsgeschäft sowie erlaubnisfreie Kapitalmarktberatung) soll künftig der Aufbau, die Verwaltung und die strategische Steuerung eines eigenen Treasury-Portfolios, insbesondere unter Einbeziehung von Kryptowerten und sonstigen digitalen Vermögenswerten („Crypto Treasury“), zum Unternehmensgegenstand gehören. Die vorgeschlagene Erweiterung umfasst insbesondere Erwerb, Halten, Verwalten und Veräußern von Kryptowerten, Entwicklung und Umsetzung von Treasury-Strategien, Liquiditätsmanagement, Risikomanagement sowie strukturierte Anlage- und Finanzierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit digitalen Assets, soweit diese keiner gesonderten behördlichen Erlaubnis bedürfen.

Darüber hinaus soll in der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2026 in Hamburg auch der Verwaltungsrat auf die neue Ausrichtung der Gesellschaft sowohl strukturell als auch personell angepasst werden.

Aussender: 

SCHNIGGE Capital Markets SE
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
Deutschland

Tel: +49 (0) 40 5936 374-0
Fax: +49 (0) 40 5936 374-88
info@schnigge.de

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Unternehmen:SCHNIGGE Capital Markets SE
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
Deutschland
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E-Mail:info@schnigge.de
Internet:www.schnigge.de
ISIN:DE000A0EKK20
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