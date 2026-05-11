EQS-AFR: Cherry SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Cherry SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Cherry SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
11.05.2026 / 15:34 CET/CEST
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Hiermit gibt die Cherry SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort:
https://ir.cherry.de/de/home/publications/#annual-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort:
https://ir.cherry.de/en/home/publications/#annual-reports
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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