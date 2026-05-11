EQS-AFR: Cherry SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Cherry SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Cherry SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



11.05.2026 / 15:34 CET/CEST

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Hiermit gibt die Cherry SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026

Ort:

https://ir.cherry.de/de/home/publications/#annual-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026

Ort:

https://ir.cherry.de/en/home/publications/#annual-reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Cherry SE Rosental 7, c/o Mindspace 80331 München Deutschland

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