EQS-AFR: ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ElringKlinger AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



11.05.2026 / 09:10 CET/CEST

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Hiermit gibt die ElringKlinger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ElringKlinger AG Max-Eyth-Straße 2 72581 Dettingen/Erms Deutschland Internet: www.elringklinger.de

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