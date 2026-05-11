EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



11.05.2026 / 14:19 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 27. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 11. Mai 2026 – Im Zeitraum vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 8. Mai 2026 wurde eine Anzahl von 4.812.797 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 04.05.2026 0 - XETA 04.05.2026 0 - TQEX 04.05.2026 0 - CEUX 04.05.2026 0 - AQEU 05.05.2026 762.577 53,3340 XETA 05.05.2026 43.000 53,2959 TQEX 05.05.2026 337.000 53,3318 CEUX 05.05.2026 78.949 53,4135 AQEU 06.05.2026 774.000 52,4650 XETA 06.05.2026 43.000 52,5096 TQEX 06.05.2026 340.000 52,4672 CEUX 06.05.2026 81.000 52,4926 AQEU 07.05.2026 681.285 50,9804 XETA 07.05.2026 48.000 51,0417 TQEX 07.05.2026 358.000 50,9929 CEUX 07.05.2026 66.008 50,8994 AQEU 08.05.2026 784.719 51,4401 XETA 08.05.2026 47.000 51,3679 TQEX 08.05.2026 318.681 51,5076 CEUX 08.05.2026 49.578 51,5072 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 8. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 24.333.075 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland Internet: www.basf.com

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