EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
11.05.2026 / 18:15 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
11. Mai 2026
Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 8. Mai 2026 wurden insgesamt 637.564 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|06.05.2026
|179.900
|46,5124
|8.367.580,76
|Xetra
|06.05.2026
|111.786
|46,5438
|5.202.945,23
|CBOE Europe (CEUX)
|06.05.2026
|21.879
|46,5862
|1.019.259,47
|Turquoise Europe (TQEX)
|06.05.2026
|20.472
|46,6322
|954.654,40
|Aquis Europe (AQEU)
|07.05.2026
|29.929
|47,3788
|1.418.000,11
|Xetra
|07.05.2026
|23.262
|47,3791
|1.102.132,62
|CBOE Europe (CEUX)
|07.05.2026
|4.322
|47,4140
|204.923,31
|Turquoise Europe (TQEX)
|07.05.2026
|3.881
|47,3847
|183.900,02
|Aquis Europe (AQEU)
|08.05.2026
|133.874
|46,7509
|6.258.729,99
|Xetra
|08.05.2026
|86.212
|46,7211
|4.027.919,47
|CBOE Europe (CEUX)
|08.05.2026
|13.362
|46,7174
|624.237,90
|Turquoise Europe (TQEX)
|08.05.2026
|8.685
|46,7068
|405.648,56
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|637.564
|46,6932
|29.769.931,84
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 8. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.000.105 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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