EQS-DD: Scherzer & Co. AG: Hans Peter Neuroth, Übertragung von 100.997 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH aus einem Gemeinschaftsdepot ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.05.2026 / 14:38 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Hans Peter
|Nachname(n):
|Neuroth
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Berichtigung
|Die Übertragung erfolgte nicht aus einem Gemeinschaftsdepot von Andrea und Hans Peter Neuroth, sondern aus einem Einzeldepot von Hans Peter Neuroth.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Scherzer & Co. AG
b) LEI
|529900L5AIT07HWHCJ66
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006942808
b) Art des Geschäfts
|Übertragung von 100.997 Aktien der Scherzer & Co. AG durch Einlage in die Kapitalrücklage der Neuroth & Söhne GmbH aus einem Gemeinschaftsdepot von Hans Peter Neuroth und seiner Ehefrau Andrea Neuroth.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|07.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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