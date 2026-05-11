EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Nils Herzing, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.05.2026 / 12:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Nils
Nachname(n):Herzing

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Shareholder Value Beteiligungen AG

b) LEI

529900V1ZBO7TDIQX144 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Derivat
ISIN:DE000A168205

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
71 EUR4.047 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
71 EUR4.047 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Deutschland
Internet:www.svb-ag.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

104750 11.05.2026 CET/CEST

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