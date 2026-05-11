EQS-HV: Greiffenberger Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2026 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

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EQS-News: Greiffenberger Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Greiffenberger Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2026 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

11.05.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
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Greiffenberger Aktiengesellschaft Augsburg ISIN: DE0005897300 / WKN: 589730 Absage der für den 25. Juni 2026 einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung


Die mit Veröffentlichung vom 24. April 2026 für den 25. Juni 2026 gemäß § 92 Abs. 1 AktG zum Zweck der Anzeige eines Verlusts in Höhe der Hälfte des Grundkapitals einberufene außerordentliche Hauptversammlung der Greiffenberger Aktiengesellschaft wird hiermit abgesagt; sie wird daher nicht stattfinden.

Grund für die Absage ist die Insolvenzantragstellung des Vorstands der Gesellschaft vom 06.05.2026, durch die der Zweck der Verlustanzeige nicht mehr erreicht werden kann.

 

Augsburg, den 08.05.2026

Greiffenberger Aktiengesellschaft

Der Vorstand

11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Greiffenberger Aktiengesellschaft
Eberlestr. 28
86157 Augsburg
Deutschland
E-Mail: ir@greiffenberger.de
Internet: https://greiffenberger.de
ISIN: DE0005897300
Börsen: Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),&, #xd, , München, Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,&, #xd, , Tradegate BSX

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2325300  11.05.2026 CET/CEST

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