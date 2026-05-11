EQS-News: adesso SE steigert Umsatz im 1. Quartal 2026 um 13 % auf 398,1 Mio. EUR / EBITDA mit 27,0 Mio. EUR im Rahmen der Erwartungen deutlich über Vorjahr (17,1 Mio. EUR)

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

adesso SE steigert Umsatz im 1. Quartal 2026 um 13 % auf 398,1 Mio. EUR / EBITDA mit 27,0 Mio. EUR im Rahmen der Erwartungen deutlich über Vorjahr (17,1 Mio. EUR)



11.05.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





adesso SE steigert Umsatz im 1. Quartal 2026 um 13 % auf 398,1 Mio. EUR / EBITDA mit 27,0Mio. EUR im Rahmen der Erwartungen deutlich über Vorjahr (17,1 Mio. EUR)

Starkes organisches Wachstum bei verhaltener Auslastung zum Jahresstart

Deutliche Steigerung von Ergebnisbeitrag und Marge im Vergleich zum Vorjahr

Positives Konzernergebnis von 2,7 Mio. EUR (Vorjahr: -7,3 Mio. EUR)

In einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld hat die adesso SE die Umsätze im ersten Quartal 2026 um 13 % auf 398,1 Mio. EUR (Vorjahr: 351,2 Mio. EUR) vollständig organisch gesteigert. Die Anzahl der auf Vollzeitstellen umgerechneten Mitarbeitenden (FTE) wurde zum Stichtag um 10 % unterproportional zum Umsatz auf 11.497 (Vorjahr: 10.461) ausgebaut. Auch Personalaufwand und insbesondere sonstige betriebliche Aufwendungen entwickelten sich unterproportional zum Umsatz, was in einem deutlich verbesserten operativen Ergebnis EBITDA von 27,0 Mio. EUR (Vorjahr: 17,1 Mio. EUR) resultiert. Die EBITDA-Marge von 6,8 % (Vorjahr: 4,9 %) zeigt sich merklich verbessert. Nachfragebedingt, aber auch aufgrund von mehr Projekten, die als Generalunternehmer realisiert werden, erhöhte sich der Materialaufwand durch den Einsatz von Externen überproportional zum Umsatz um 16 % (Vorjahr: 27 %) auf 62,2 Mio. EUR (Vorjahr: 53,9 Mio. EUR). Der Personalaufwand stieg lediglich um 12 % auf 276,6 Mio. EUR (Vorjahr: 248,0 Mio. EUR) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 7 % auf 41,0 Mio. EUR (Vorjahr: 38,3 Mio. EUR). Bei einem Zuwachs durchschnittlich beschäftigter FTE von 10 % entspricht dies einer weiterhin moderaten Personalkostensteigerung pro FTE von 1 %. Der Rohertrag pro FTE wurde um 3 % von 114 TEUR im Vorjahr auf 117 TEUR gesteigert.

Trotz der infolge des Iran-Kriegs halbierten Wachstumserwartungen für die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr, trifft das Digitalisierungsportfolio von adesso auf eine gute Nachfrage. Vor allem das Geschäft mit SAP-Projekten entwickelt sich weiter positiv. Zunehmend zeigen sich die Kompetenzen von adesso im Bereich agentischer Softwareentwicklung als wichtiger Treiber. adesso bietet hierfür mit dem eigenen erprobten Prozessmodell „adSCAILE“ eine verlässliche Grundlage für die Zielerreichung seiner Kundenorganisationen.

In fast allen von adesso bedienten Kernbranchen konnten Umsatzzuwächse erzielt werden. Besonders stark fiel das Wachstum mit 31 % in der Branche „Utilities” aus. Auch die Branche „Versicherungen” entwickelte sich mit einem Plus von 30 % beim Umsatz weiterhin stark. Die Branche „Automotive“ blieb unterhalb des Vorjahreswerts. Die umsatzstärkste Branche von adesso „Öffentliche Verwaltung“ wuchs um 5 %. Im Bereich der öffentlichen Auftraggeber zeichnen sich für den weiteren Jahresverlauf jedoch zusätzliche Impulse ab.

Der Anteil der in Deutschland erzielten Umsatzerlöse liegt mit 83 % etwa auf Vorjahresniveau. Das Umsatzwachstum im deutschen Markt beträgt 13 %. Im Ausland konnten die Erlöse noch etwas kräftiger um 15 % gesteigert werden. In der Schweiz ist im ersten Quartal 2026 wieder ein deutliches Wachstum von 15 % zu verzeichnen, nachdem die Umsätze über das Gesamtjahr 2025 leicht rückläufig waren. Die Erlöse mit Kunden in Österreich und Italien wurden ebenfalls gesteigert. In Griechenland wurde nach Belgien, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine neue adesso-Landesgesellschaft für den Markteintritt gegründet, diesmal per Joint Venture.

Dank der dosierten Einstellungsdynamik und einer insgesamt verbesserten Kostenstruktur konnte der EBITDA-Beitrag im ersten Quartal 2026 sehr deutlich um 9,9 Mio. EUR auf 27,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Aufgrund von intensivem Wettbewerb und üblichen Anlaufeffekten zu Jahresbeginn fiel die Auslastung indes schwächer aus. Erst ab dem ausgehenden März zeichnet sich hier eine Trendumkehr ab. Für das Gesamtjahr wird mit einer ähnlichen Auslastung gerechnet wie im Vorjahr. Die Marge wird weiterhin vom IT-Solutions-Segment belastet. Die Abschreibungen verblieben mit 17,8 Mio. EUR (Vorjahr: 17,6 Mio. EUR) in etwa auf Vorjahresniveau, so dass ein positives EBIT von 9,1 Mio. EUR (Vorjahr: -0,5 Mio. EUR) erreicht wird. Das Konzernergebnis errechnet sich zu 2,7 Mio. EUR (Vorjahr: -7,3 Mio. EUR), was einem Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR (Vorjahr: - 1,02 EUR) entspricht.

Aufgrund der Verteilung der Arbeitstage über das Gesamtjahr wird wie in den Vorjahren der überwiegende Teil der Erträge in der zweiten Jahreshälfte erwartet. So stehen im zweiten Halbjahr 2026 neun Arbeitstage mehr als im ersten Halbjahr 2026 zur Verfügung und zwei Arbeitstage mehr als im Vorjahr. Dagegen profitierte das Vorjahr vor allem in der zweiten Jahreshälfte von hohen Lizenzerlösen. Für 2026 bestehen ebenfalls Aussichten für weitere Lizenzabschlüsse, vor allem ab der zweiten Jahreshälfte.

Auch wenn die Bundesregierung insbesondere aufgrund der Energiepreisentwicklung inzwischen die Erholungstendenzen der deutschen Wirtschaft 2026 deutlich schwächer einschätzt als noch zu Jahresbeginn, sieht der Vorstand die Gesamtjahresprognose aufgrund der anhaltenden Nachfrage für Digitalisierungsprojekte weiterhin erreichbar. Die Auslastung sollte sich hierzu den Indikatoren zufolge im zweiten Quartal wieder leicht verbessern und im weiteren Jahresverlauf mindestens stabil bleiben. Für den Umsatz hatte adesso 1,6 bis 1,7 Mrd. EUR und für das EBITDA 130 bis 150 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Nach dem ersten Quartal wurden 23 bis 25 % des prognostizierten Jahresumsatzes und 18 bis 21 % der EBITDA-Spanne erreicht.

Die vollständige Quartalsmitteilung sowie eine tabellarische Mehrperiodenübersicht der wesentlichen Kennzahlen sind unter www.adesso-group.de unter dem Menüpunkt Investor Relations abrufbar.

adesso Group

Die adesso Group ist mit rund 11.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2025 von fast 1,5 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2025 als Top Employer und 2023 sowie 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de

11.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso SE Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London EQS News ID: 2324398

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2324398 11.05.2026 CET/CEST