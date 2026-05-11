EQS-News: ams OSRAM veräußert das Geschäft mit CMOS-Bildsensoren für 40 Mio. EUR in bar an indie Semiconductor und konzentriert seine Wachstumsinvesitionen noch stärker auf AI-Photonics und AR Smart-Glasses

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ams OSRAM veräußert das Geschäft mit CMOS-Bildsensoren für 40 Mio. EUR in bar an indie Semiconductor und konzentriert seine Wachstumsinvesitionen noch stärker auf AI-Photonics und AR Smart-Glasses



11.05.2026 / 12:15 CET/CEST

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ams OSRAM veräußert das Geschäft mit CMOS‑Bildsensoren für 40Mio.EUR in bar an indie Semiconductor und konzentriert seine Wachstumsinvesitionen noch stärker auf AI‑Photonics und AR Smart‑Glasses

Verkauf des Geschäfts mit CMOS‑Bildsensoren (CIS) gegen eine Barzahlung von rund 40Mio.EUR; der Abschluss der Transaktion wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet.

Die Transaktion schärft den strategischen Fokus von amsOSRAM auf Digital‑Photonics‑Wachstumsfelder, in denen die Produkte des Unternehmens neue Fähigkeiten auf Systemebene ermöglichen, darunter AI‑Photonics – einschließlich hochparalleler optischer Datenverbindungen für KI‑Rechenzentren – sowie fortschrittliche Display‑Technologien für AR‑Smart‑Glasses und weitere Anwendungen.

Der Verkauf betrifft Gesellschaften, die rund 20Mio.Euro an Vermögenswerten halten, welche die Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe besichern; die entsprechenden Erlöse werden für einen anteiligen Rückkauf bzw. die Rückzahlung dieser Instrumente verwendet.

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (11. Mai 2026) – ams OSRAM veräußert das Geschäft mit CMOS Bildsensoren für 40Mio.EUR in bar an indie Semiconductor und konzentriert seine Wachstumsinvestitionen noch stärker auf AI Photonics und AR Smart Glasses

„Mit der Veräußerung unseres Geschäfts mit CMOS‑Bildsensoren (CIS) an indie schärfen wir unser Profil als führendes Unternehmen im Bereich Digital Photonics weiter. Auch wenn CIS eine starke Technologieplattform darstellt, liegt unsere strategische Priorität darauf, Investitionen auf jene AI‑getriebenen Segmente zu konzentrieren, die die attraktivsten Wachstumsperspektiven bieten und in denen wir uns klar differenzieren – darunter AI‑Photonics und AR‑Smart‑Glasses. Gleichzeitig stellen die erwarteten Barmittelzuflüsse einen zusätzlichen Beitrag zu unserem beschleunigten Schuldenabbau dar. Unsere Transformation zum Digital‑Photonics‑Powerhouse schreitet weiter voran“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.

Die Transformation hin zu Digital Photonics Wachstumsfeldern geht weiter

Am 4.Februar gab amsOSRAM seine strategische Neuausrichtung „Creating the Leader in Digital Photonics“ bekannt und formulierte damit den Anspruch, sich zu einem fokussierten Halbleiter‑Photonics‑Unternehmen und reinen Marktführer im Bereich Digital Photonics zu entwickeln.

Im Rahmen dieser Strategie sowie seiner disziplinierten Kapitalallokation überprüft amsOSRAM sein Portfolio kontinuierlich, um Ressourcen gezielt auf Digital‑Photonics‑Plattformen mit klarem und nachhaltigem Marktführungspotenzial zu konzentrieren und zugleich die beschleunigte Entschuldung der Bilanz zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund hat amsOSRAM eine Vereinbarung über die Veräußerung seines Geschäfts mit CMOS‑Bildsensoren (CIS) an indie Semiconductor Inc. unterzeichnet. Die Gesamtgegenleistung beträgt 40Mio.EUR und setzt sich aus 35Mio.EUR in bar sowie einem Verkäuferdarlehen in Höhe von 5Mio.EUR zusammen, die nach zwei Jahren fällig wird.

Die Transaktion betrifft Gesellschaften, die Vermögenswerte halten, welche die Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe besichern; ein wesentlicher Teil der Erlöse wird daher für eine weitere Entschuldung der Bilanz von amsOSRAM verwendet, im Einklang mit den Bedingungen dieser Instrumente und vorbehaltlich deren Bestimmungen. Die Transaktion ist als Kombination aus Geschäfts‑ und Asset‑Transaktionen strukturiert.

Das CIS‑Geschäft ergänzt das Portfolio und die strategische Ausrichtung von indie Semiconductor in sinnvoller Weise und ist unter dem neuen Eigentümer gut positioniert, um seine Geschäftsentwicklung weiter voranzutreiben.

Die Transaktion unterstützt den beschleunigten Entschuldungsplan von amsOSRAM und ermöglicht die weitere Fokussierung auf die zentralen Wachstumsfelder im Bereich Digital Photonics. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen und wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.

„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer‑Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).

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