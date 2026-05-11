EQS-News: Aurubis AG: Aurubis mit verbesserter Performance: gesteigertes Quartalsergebnis und höhere Prognose

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Aurubis AG: Aurubis mit verbesserter Performance: gesteigertes Quartalsergebnis und höhere Prognose



11.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Aurubis mit verbesserter Performance: gesteigertes Quartalsergebnis und höhere Prognose

Zweites Quartal: Operatives EBT von 121 Mio. € signifikant gegenüber Vorquartal (Q1 2025/26: 105 Mio. €) gesteigert

CEO Dr. Toralf Haag: „Gesteigertes Q2-Ergebnis: Aurubis liefert auch unter anspruchsvollen Markt‑ und geopolitischen Rahmenbedingungen zuverlässig“

Knapp 90 % des 1,7 Mrd. €-Investitionsvolumens für strategische Projekte erfolgreich umgesetzt

Gesamtjahresprognose aufgrund verbesserten Markt- und Ergebnisausblicks auf 425-525 Mio. € angehoben

Hamburg, 11.Mai2026 – Die Aurubis AG, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt, hat das zweite Quartal (endete am 31. März 2026) mit einem verbesserten Ergebnis abgeschlossen: Das operative Ergebnis vor Steuern von 121 Mio. € lag 15 % höher als im Vorquartal (Q1 2025/26: 105 Mio. €), das operative EBITDA stieg auf 187 Mio. € (Vorquartal: 164 Mio. €).

Die stabile Halbjahresbilanz des laufenden Geschäftsjahres zeigt, dass Aurubis weiterhin auf erfolgreichem Kurs ist. Mit einem operativen Ergebnis vor Steuern (EBT) von 226 Mio. € liegt der Multimetall-Anbieter auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 229 Mio. €). Das operative EBITDA lag in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit 351 Mio. € rund 3 % über dem Wert des vergangenen Jahres (Vorjahr: 341 Mio. €).

Der Netto‑Cashflow betrug in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 161 Mio. € und blieb aufgrund hoher Vorratsbestände bei hohen Metallpreisen unter dem Vorjahreswert (190 Mio. €).

Der operative Return on Capital Employed (ROCE) belief sich zum Stichtag am 31. März 2026 auf 8,1 % (Vorjahr: 10,2 %). Ursächlich für die Verminderung der Rendite im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres sind die weiterhin in der Umsetzung befindlichen Wachstumsprojekte.

Das Ergebnis des ersten Halbjahres wurde durch mehrere positive Faktoren gestützt, darunter ein deutlich über Vorjahr liegendes Metallergebnis, unter anderem aufgrund höherer Metallpreise, insbesondere bei Edelmetallen. Hinzu kamen höhere Erlöse aus der Verarbeitung von Recyclingmaterial. Zudem profitierte Aurubis von Schwefelsäureerlösen über dem hohen Niveau des Vorjahres aufgrund gestiegener Absatzmengen und leicht höheren Erlösen aus Kupferprodukten.

Die positiven Aspekte überkompensierten ergebnismindernde Faktoren wie deutlich reduzierte Schmelz- und Raffinierlöhne bei einem über dem Vorjahr liegenden Konzentratdurchsatz. Hinzu kamen höhere planmäßige Abschreibungen bedingt durch strategische Projekte. Insgesamt spiegelt die Ergebnisentwicklung die laufende Investitions‑ und Hochlaufphase wichtiger Zukunftsprojekte wider.

Mit einer operativen Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) von 48,6 % zum Bilanzstichtag ist Aurubis weiterhin finanziell sehr solide aufgestellt.

„Das gesteigerte Ergebnis im zweiten Quartal zeigt: Aurubis liefert auch unter anspruchsvollen Markt‑ und geopolitischen Rahmenbedingungen zuverlässig. Ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis und ein höheres EBITDA im Quartalsvergleich bestätigen unseren erfolgreichen Kurs,“ betont Aurubis-CEO Dr. Toralf Haag. „Vor dem Hintergrund unserer höheren Performance und teilweise verbesserten Marktbedingungen haben wir folgerichtig unsere Jahresprognose angehoben.“

Verbesserter Marktausblick: Gesamtjahresprognose 2025/26 erhöht

Wie in der Meldung vom 08.Mai 2026 mitgeteilt, hat Aurubis seine Gesamtjahresprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Das Multimetall-Unternehmen erwartet für 2025/26 nun ein operatives EBT in einer Spanne von 425-525 Mio. € (zuvor: 375-475 Mio. €) und einen operativen ROCE zwischen 10-12 % (zuvor 9-11 %).

Strategische Projekte: Investitionen weitgehend umgesetzt

Seit 2021 hat Aurubis für strategische Projekte ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 1,7 Mrd. € genehmigt. Zum Ende des zweiten Quartals 2025/26 waren davon bereits rund 1,5 Mrd. €, entsprechend knapp 90%, investiert. Aus den strategischen Projekten erwartet Aurubis künftig einen zusätzlichen EBITDA‑Beitrag von rund 260 Mio. € jährlich ab dem Geschäftsjahr 2028/29.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Projekt Complex Recycling Hamburg (CRH). Nach der ersten erfolgreichen Schmelze im März 2026 befindet sich die Anlage in der Hochlaufphase. Künftig wird Aurubis mit CRH rund 30.000t zusätzliches Recyclingmaterial sowie größere Mengen komplexer interner Zwischenprodukte verarbeiten und damit die Wertschöpfung am Standort Hamburg weiter erhöhen.

Auch der Hochlauf der ersten Multimetall-Recyclinghütte der USA, Aurubis Richmond, kommt voran. Die erste Stufe des Green-Field-Projekts in Nordamerika befindet sich in der schrittweisen Inbetriebnahme. Nach erfolgreichem Abschluss der Hochlaufphase der zweiten Ausbaustufe wird der Standort jährlich rund 180.000t komplexes Recyclingmaterial verarbeiten können.

Darüber hinaus treibt Aurubis die Erweiterung der Kupfer‑Elektrolyse am Standort in Bulgarien voran. Mit einer Kapazitätserhöhung um rund 50% auf 340.000t raffiniertes Kupfer pro Jahr wird der Standort künftig die gesamte vor Ort produzierte Anodenmenge selbst weiterverarbeiten. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2026 geplant.

Am 11. Mai 2026 ab 14:00 Uhr (MEZ) bietet das Unternehmen die Möglichkeit für Analysten, Investoren und Journalisten, an einem englischsprachigen Webcast teilzunehmen. Der Zugangslink für den „listen-only”-Modus (mit Voranmeldung) befindet sich auf der Aurubis-Website im Bereich Investor Relations.

Der Zwischenbericht 6 Monate 2025/26 sowie weiteres Informationsmaterial finden Sie ab sofort auf unserer Website unter aurubis.com/investor-relations/publikationen/quartalsberichte.

Ergänzend dazu finden Sie in unserer virtuellen Pressemappe passendes Bild- und Videomaterial unter aurubis.com/medien/pressemappe.

Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen:www.aurubis.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurubis AG Hovestrasse 50 20539 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78 Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30 E-Mail: k.nagayama@aurubis.com Internet: www.aurubis.com ISIN: DE0006766504 WKN: 676650 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2324588

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