EQS-News: Cantourage Group SE // Cantourage steigert Profitabilität deutlich im ersten Quartal 2026

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Cantourage Group SE // Cantourage steigert Profitabilität deutlich im ersten Quartal 2026



11.05.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erfolgreiche Fokussierung auf Premium-Produkte unterstützt Profitabilitätssteigerung

Internationalisierung beschleunigt sich, insbesondere durch starkes Wachstum in UK

Umsatzwachstum von 11,0 % auf EUR 20,6 Mio. im Vergleich zu Q4 2025

EBITDA bei EUR 2,2 Mio. mit deutlich verbesserter EBITDA-Marge von 10,6 %

Starke Finanzposition mit einer Net-Cash-Position von EUR 8,8 Mio.

Cantourage startet mit verbesserter Profitabilität und einer soliden Finanzbasis in das Geschäftsjahr 2026. Getrieben durch Premium-Strategie, internationale Expansion und digitale Innovationen stärkt Cantourage seine Position als der führenden Anbieter im europäischen Medizinalcannabis-Markt.

Die Cantourage Group SE bestätigt ihre starke Position in den europäischen Kernmärkten Deutschland, Polen und Großbritannien im ersten Quartal 2026. Neben einer soliden Umsatzdynamik konnte das Unternehmen insbesondere seine Profitabilität – mit einer EBITDA Marge von 10,6 % - gegenüber den Vorquartalen nachhaltig steigern. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal (Q4 2025) um 11,0% auf EUR 20,6 Mio.

Fokus auf Premium Produkte

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die strategische Bereinigung des Produktportfolios mit einem klaren Fokus auf Premium-Produkte und margenstärkere Segmente. Dadurch konnte Cantourage die Profitabilität nachhaltig steigern und erwartet auch, diesen Trend im weiteren Jahresverlauf fortzusetzen.

Solide Bilanzstruktur

Die solide operative Entwicklung wird durch eine weiterhin starke Finanzposition unterstützt. Zum Ende des ersten Quartals 2026 verfügte Cantourage über eine Net-Cash-Position von EUR 8,8 Mio.

„Die Entwicklung im ersten Quartal bestätigt die Resilienz unseres Geschäftsmodells und die zunehmende Bedeutung unserer internationalen Marktpositionierung“, sagt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE. „Mit unserem Fokus auf Premium-Produkte, einer starken Bilanz und eine deutliche Steigerung der Ergebnisqualität werden wir unserem Anspruch als Marktführer in Europa gerecht.“

Geographische Diversifikation

Die geografische Umsatzverteilung von Cantourage entwickelt sich zunehmend internationaler. Während Deutschland im ersten Quartal weiterhin mit 51,5 % den größten Umsatzanteil ausmacht, gewinnt insbesondere Großbritannien weiter an Bedeutung und trägt mittlerweile 41,3 % zum Konzernumsatz bei. Aufgrund der dynamischen Geschäftsentwicklung und der attraktiven Marktstruktur leistet das UK-Geschäft bereits heute einen überproportionalen Beitrag zur Ergebnisentwicklung der Gruppe. Polen trägt 7,3 % zum Umsatz bei und entwickelt sich weiterhin wachstumsstark.

Ausblick

Die derzeit diskutierten regulatorischen Veränderungen im deutschen Markt für Medizinalcannabis sieht Cantourage nicht nur als Herausforderung, sondern vor allem als Chance, die eigene Marktposition weiter auszubauen. Dank seines diversifizierten, asset-light Geschäftsmodells sowie seiner starken Präsenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist Cantourage in der Lage, flexibel auf neue regulatorische Anforderungen zu reagieren.

Gleichzeitig investiert Cantourage gezielt in Innovation und Digitalisierung – insbesondere in den Ausbau seiner Telemedizinplattformen Telecan in Deutschland und Can Clinic in UK. Durch die intelligente Verknüpfung von Telemedizin, Datenanalyse und patientenzentrierten Services schafft Cantourage die Grundlage für neue digitale Geschäftsmodelle und eine noch effizientere Versorgung von Patienten.

Darüber hinaus werden kontinuierlich neue Produktformate entwickelt, um den sich verändernden Bedürfnissen und Nutzungsgewohnheiten der Patienten gerecht zu werden. Die Kombination aus regulatorischer Expertise, technologischer Infrastruktur und datengetriebenem Ansatz positioniert Cantourage damit langfristig als einen der innovativsten Anbieter im europäischen Medizinalcannabis-Markt.

Alle genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.

11.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cantourage Group SE Feurigstraße 54 10827 Berlin Deutschland E-Mail: info@cantourage.com Internet: https://www.cantourage.com/ ISIN: DE000A3DSV01 WKN: A3DSV0 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2324600

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2324600 11.05.2026 CET/CEST