EQS-News: CEWE veräußert den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck an Cimpress und fokussiert sich vollständig auf das Kerngeschäft Fotofinishing

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CEWE veräußert den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck an Cimpress und fokussiert sich vollständig auf das Kerngeschäft Fotofinishing



11.05.2026 / 14:26 CET/CEST

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CEWE veräußert den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck an Cimpress und fokussiert sich vollständig auf das Kerngeschäft Fotofinishing

Wachstum und Ausbau des Fotofinishings stehen im Fokus

Best-Owner-Prinzip für Kommerziellen Online-Druck: Alle 544 Mitarbeitende werden vom neuen Eigentümer Cimpress übernommen

Profitabilitätssteigerung für CEWE: Gruppen-EBIT-Marge und ROCE steigen

Mittelzufluss soll für wertsteigernde Akquisitionen im Fotofinishing genutzt werden

Oldenburg/Dresden, 11.05.2026 Die CEWE Stiftung & Co. KGaA („CEWE") hat heute den Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck mit dem Produktionsbetrieb von SAXOPRINT in Dresden und den Vertriebseinheiten viaprinto und LASERLINE an Cimpress, den Weltmarktführer im Bereich Web-to-Print, bekannt durch die Marken ‚WIRmachenDRUCK‘ und ‚VistaPrint‘, vertraglich vereinbart. Mit der Transaktion schärft CEWE sein Profil als führender Anbieter von Fotofinishing-Premiumprodukten, fokussiert Kapital und Managementkapazitäten konsequent auf das Wachstum des Kerngeschäfts Fotofinishing – sowohl organisch als auch durch weitere zukünftig geplante Akquisitionen. Durch den Verkauf soll sich die Profitabilität der fortgeführten Geschäftsbereiche weiter verbessern: Auf Basis der Kennzahlen 2025 läge die pro-forma Konzern-EBIT-Marge ohne den Kommerziellen Online-Druck bei rund 11,2% (statt 10,2%). Die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital (ROCE) steigt im Konzern ohne den Kommerziellen Online-Druck 2025 pro-forma um 2%-Punkte auf 19,6% (statt 17,6%). Der Kommerzielle Online-Druck wird Teil von Cimpress und erhält damit den richtigen Eigentümer in einem sich konsolidierenden Markt, der mit zusätzlichen Produktionsvolumina die Effizienz- und Skalierungsstärke des technisch herausragenden Produktionsstandorts von SAXOPRINT in Dresden voll nutzen und von der großen Kundenbasis der starken Marken SAXOPRINT, viaprinto und Laserline profitieren kann.

Verbesserung der Margenqualität für die CEWE Group

Die Veräußerung folgt einer klaren Rendite- und Fokussierungslogik: Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing mit 745,5 Mio. Euro Umsatz und einem EBIT von 86,6 Mio. Euro die stärkste Profitabilität der CEWE-Geschäftsfelder (berichtete EBIT-Marge 11,6%, operative EBIT-Marge 11,9%). Das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck steuerte mit 89,6 Mio. Euro Umsatz ein EBIT von 1,7 Mio. Euro (1,9% EBIT-Marge) bei. Pro forma verbessert sich damit die Margenqualität der CEWE Group: Ohne den Kommerziellen Online-Druck liegt die Gruppen-EBIT-Marge 2025 bei rund 11,2% statt 10,2%. Die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital (ROCE) steigt im Konzern ohne den Kommerziellen Online-Druck 2025 pro-forma um 2%-Punkte auf 19,6% (statt 17,6%).

Schneller wachsen und Größenvorteile gezielt nutzen

Der Mittelzufluss aus der Transaktion soll wertorientiert eingesetzt werden. Strategische Priorität hat die Weiterentwicklung des Fotofinishing-Geschäfts, insbesondere durch Investitionen in Technologie, Effizienz und Markenstärke sowie durch selektive, wertsteigernde Akquisitionen. Die Fortführung des Rückkaufs eigener Aktien sowie eine weiterhin verlässliche Ausschüttung bleiben dabei zudem gewährleistet. „Wir allokieren Kapital dort, wo nachhaltig die höchsten Renditen erzielt werden: Im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing – mit Skaleneffekten entlang Produktion, Logistik und IT, einer starken Premium-Markenstrategie sowie gezielten Akquisitionen zur Beschleunigung der Wachstumsdynamik bei gleichzeitig weiter positivem Margentrend. Wie in der Vergangenheit mit den Übernahmen von WhiteWall und Cheerz bereits bestätigt, wollen wir künftig durch gezielte Akquisitionen im Fotofinishing unsere Kundenreichweite vergrößern, Technologievorteile ausbauen, unsere regionale Marktpräsenz stärken und Größenvorteile nutzen, um unser Ergebnis nachhaltig zu steigern“, so Thomas Mehls, CEO der CEWE Group.

Kommerzieller Online-Druck profitiert vom Best‑Owner‑Prinzip

CEWE würdigt ausdrücklich die Leistung und das Engagement aller 544 Mitarbeitenden im Kommerziellen Online‑Druck bei SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE, die das Geschäft über viele Jahre erfolgreich weiterentwickelt haben und sämtlich vom neuen Eigentümer übernommen werden. „Ihr Einsatz, ihre operative Exzellenz und ihre Kundenorientierung haben den Kommerziellen Online-Druck zu einem leistungsstarken und anerkannten Geschäftsfeld gemacht,” so Thomas Mehls. „Die Veräußerung ist nicht nur für CEWE, sondern auch für den Kommerziellen Online-Druck die richtige Entscheidung. Der KOD wird Teil des Weltmarktführers Cimpress und erhält damit den richtigen Eigentümer in einem sich konsolidierenden Markt. Cimpress kann mit zusätzlichen Produktionsvolumina die Effizienz- und Skalierungsstärke des technisch herausragenden Produktionsstandorts von SAXOPRINT in Dresden voll nutzen und von der großen Kundenbasis der starken Marken SAXOPRINT, viaprinto und Laserline profitieren. So kann der KOD unter dem Dach von Cimpress zukünftig die Größenvorteile des Marktführers voll ausspielen. Robert Keane, Gründer, Chairman und CEO von Cimpress: „Der Kommerzielle Online-Druck von CEWE bringt ein starkes, exzellent aufgestelltes Industrie-Asset mit hochmodernen Produktionskapazitäten in unser Unternehmen ein. Wir werden diese Stärke als Teil unseres europäischen Netzwerks nutzen und weiter ausbauen, um den Mehrwert für unsere Kunden zu steigern.“

Verkauf des Geschäftsfelds Kommerzieller Online-Druck: Transaktionsdetails

Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, insbesondere behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen, und wird im Laufe des zweiten Halbjahrs 2026 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem Abschluss der Transaktion wird die CEWE Stiftung & Co. KGaA damit einen Mittelzufluss erhalten, der die aktuellen Buchwerte des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck übersteigt. Nach Berücksichtigung der Abgänge der diesem Geschäftsbereich zugeordneten Vermögenswerte und Schulden einschließlich des Goodwills erwartet die CEWE Stiftung & Co. KGaA einen Gewinn aus dem Verkauf des aufgegebenen Geschäftsbereichs im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Anpassung der CEWE-Unternehmensplanung 2026

Mit der nun unterzeichneten Verkaufsvereinbarung wird der Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck gemäß IFRS 5 aus der Gruppen-Gewinn- und Verlustrechnung ausgegliedert. Entsprechend passt die CEWE Group die Unternehmensplanung der fortzuführenden Geschäftsbereiche für 2026 wie folgt an: Der Gruppenumsatz soll 2026 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 780 bis 810 Mio. Euro geplant (pro-forma Umsatz 2025: 777,0 Mio. Euro). Das Gruppen-EBIT wird 2026 im Korridor von 85 bis 91 Mio. Euro erwartet (pro-forma EBIT 2025: 86,0 Mio. Euro), das EBT zwischen 84,5 und 90,5 Mio. Euro (pro-forma EBT 2025: 87,0 Mio. Euro) und das Nachsteuerergebnis (aus fortzuführenden Geschäftsbereichen) zwischen 57 und 62 Mio. Euro (pro-forma Nachsteuerergebnis 2025: 57,7 Mio. Euro). Das CEWE-Management orientiert sich bei diesen Zielsetzungen jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten, das untere Ende der Korridore reflektiert v.a. exogene, vom Unternehmen nicht beeinflussbare Unsicherheiten.

Gesamtjahr 2025 und Ziele 2026 vor und nach KOD-Ausgliederung gemäß IFRS 5

CEWE-Gruppe Einheit Ist 2025 inkl. KOD Bisherige Ziele 2026 inkl. KOD Ist 2025 ohne KOD Neue Ziele 2026 ohne KOD Fotos 1 Mrd. Stck. 2,60 2,57 bis 2,68 2,60 2,57 bis 2,68 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 6,32 6,3 bis 6,5 6,32 6,3 bis 6,5 Investitionen 2 Mio. Euro 59,5 ~ 77 52,0 ~ 73 Umsatz Mio. Euro 864,5 870 bis 900 777,0 780 bis 810 EBIT Mio. Euro 88,2 87 bis 93 86,0 85 bis 91 EBT 3 Mio. Euro 88,0 86,5 bis 92,5 87,0 84,5 bis 90,5 Ergebnis nach Steuern 4

(fortzuführende Geschäftsbereiche) Mio. Euro 58,0 59 bis 64 57,7 57 bis 62 Ergebnis je Aktie

(fortzuführende Geschäftsbereiche) Euro/Aktie 8,45 8,62 bis 9,36 8,40 8,43 bis 9,16

Die Bandbreiten dieser Ziele für das Geschäftsjahr 2026 stellen in etwa erwartete Größenordnungen dar und reflektieren dabei die Unsicherheiten, die sich derzeit aus der Verteuerung/Inflation auf der Wareneinsatz- und Kostenseite und deren potenziellen Auswirkungen auf die CEWE-Geschäftsentwicklung ergeben.

1 Die Anzahl der Fotos ist die Summe der Bilder, mit denen CEWE-Fotoprodukte gestaltet wurden und bezieht alle Bilder, die in Mehrwertprodukten (z. B. CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und weiteren Fotogeschenken) verwendet wurden mit ein.

2 Abflüsse aus Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, saldiert um Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen; ohne Akquisitionen und Unternehmenszukäufe

3 Ziel 2026: Ohne Folgebewertungen von Eigenkapitalinstrumenten

4 Ziel 2026: Basierend auf der normalisierten Konzernsteuerquote des Vorjahres

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.

Über den Kommerziellen Online-Druck

Mit den Marken SAXOPRINT, viaprinto und Laserline hat CEWE bisher das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck betrieben. Die Produktion von SAXOPRINT in Dresden ist das technologische Rückgrat des bisherigen Kommerziellen Online-Drucks bei CEWE – ein hochautomatisierter Produktionsstandort mit modernster Offset- und Digitaldrucktechnologie, der Druckaufträge auflagenoptimal aussteuert und so Effizienz, Qualität und Liefertreue kombiniert. Das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 89,6 Mio. Euro, ein EBITDA von 8,8 Mio. Euro, ein EBIT von 1,7 Mio. Euro und ein EBT von 0,9 Mio. Euro.

Über Cimpress

Cimpress plc (Nasdaq: CMPR) unterstützt Millionen von Unternehmen dabei, ihre Marken aufzubauen, sich von der Masse abzuheben und zu wachsen – mithilfe von maßgeschneiderten Marketingartikeln und Markenprodukten. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat sich Cimpress zum weltweit führenden Anbieter im Bereich Web-to-Print-Mass-Customization entwickelt und liefert hochwertige, erschwingliche und individuell gestaltete Produkte schnell und bequem, selbst in sehr kleinen Stückzahlen. Zu den Marken von Cimpress gehören VistaPrint, WIRmachenDRUCK, Pixartprinting, Pens.com, BuildASign, druck.at, Drukwerkdeal, easyflyer, Exaprint, Packstyle, Printi, Tradeprint und BoxUp. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cimpress.com.

Über CEWE

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist Europas führender Foto-Service. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die CEWE Group einen Umsatz von 864,5 Mio. Euro und ein EBIT von 88,2 Mio. Euro. Das Kerngeschäft Fotofinishing trug mit 745,5 Mio. Euro Umsatz und 86,6 Mio. Euro EBIT maßgeblich zum Ergebnis bei.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär.

Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de

Dr. Christian Wilbers (Leiter PR & Unternehmenskommunikation)

E-Mail: presse@cewe.de

Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.comsaxoprint.de, viaprinto.de , laser-line.de

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

12.05.2026 Veröffentlichung der Q1 2026 Zwischenmitteilung

03.06.2026 CEWE-Hauptversammlung 2026, Weser-Ems-Halle Oldenburg

13.08.2026 Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts

26.08.2026 Montega Konferenz HIT, Hamburg

22.09.2026 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2026, München

23.09.2026 Baader Investment Conference 2026, München

12.11.2026 Veröffentlichung der Q3 2026 Zwischenmitteilung

23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum 2026, Frankfurt

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