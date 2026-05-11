EQS-News: CMC Securities steigt in den Markt für Zertifikate und Optionsscheine ein

Emittent / Herausgeber: CMC Markets Deutschland / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

CMC Securities steigt in den Markt für Zertifikate und Optionsscheine ein



11.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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CMC Securities steigt in den Markt für Zertifikate und Optionsscheine ein

Einstieg in den Markt für Zertifikate und Optionsscheine mit dem Ziel, langfristig einer der führenden Anbieter strukturierter börsengehandelter Produkte zu werden

Erste Hebelprodukte und Tracker-Zertifikate auf Kryptowährungen mit 0% Management Fee emittiert

Richard Freeman, Head of CMC Securities: „Wir treten mit dem Ziel an, immer die Ersten bei der Emission von Hebelprodukten auf aktuelle Trends zu sein. Dank unserer bereits bestehenden Handelsplattform können wir relevante Basiswerte schnell identifizieren und die passenden Produkte zeitnah an den Markt bringen.“

Frankfurt am Main, 11. Mai 2026 -- CMC Securities (www.cmc-zertifikate.de) hat seine ersten börsennotierten verbrieften Derivate emittiert und steigt damit in den Markt für Zertifikate und Optionsscheine in Deutschland und Österreich ein.

Die CMC Markets Securities GmbH mit Sitz in Frankfurt ist eine Tochter der CMC Markets PLC, eines im FTSE 250 gelisteten Unternehmens und weltweit führenden Anbieters für Multi-Asset-Online-Trading für private, professionelle und institutionelle Kunden. Das bestehende Angebot an CFDs, Kryptowährungen, Aktien und Optionen wird nun mit dem Ziel erweitert, langfristig einer der führenden Emittenten börsengehandelter strukturierter Produkte zu werden.

Zum Start des neuen Angebots wurden die ersten Hebelprodukte auf 7 Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Cardano, Chainlink und Bitcoin Cash) und Tracker-Zertifikate auf 23 Coins emittiert. Die neuen Produkte sind an der Börse Stuttgart im Segment Easy Euwax notiert und können ab sofort über die meisten Online-Broker von interessierten Anlegern und Tradern gekauft werden. Mit den Tracker-Zertifikaten, für die keine Management Fees anfallen, partizipiert der Käufer eins zu eins an der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung. Das Angebot an Knock-out-Zertifikaten soll zeitnah auf eine breite Palette an attraktiven Kryptos und Hebeln ausgebaut werden.

Richard Freeman hat bei Morgan Stanley das paneuropäische Optionsscheingeschäft aufgebaut und ist nun als Head of CMC Securities für das neue Angebot verantwortlich: „Der Einstieg von CMC Markets in den Markt für Zertifikate und Optionsscheine in Deutschland und Österreich erweitert jetzt das Produktangebot und ergänzt so optimal die über 35-jährige Expertise, Privatanlegern marktführende Produkte, Plattformen und Dienstleistungen anzubieten – unter Nutzung einer innovativen Technologie, exklusiver Partnerschaften und globaler Reichweite.“

Christine Romar, Head of Europe CMC Markets und zuvor bei Citi für das europäische Plattformgeschäft im Bereich strukturierter Wertpapiere verantwortlich, ergänzt: „Mit dem Eintritt in den Markt für strukturierte Produkte beschleunigen wir noch einmal unser Tempo auf dem Weg zu einem Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden zur richtigen Zeit für die richtige Strategie immer das passende Produkt anbieten will und kann. Wir betreten diesen neuen Markt mit dem Anspruch, die richtigen Handelslösungen immer genau dann zu liefern, wenn Anleger sie brauchen.“

Nach einem erfolgreichen Launch der ersten Produkte soll das Angebot an Zertifikaten und Optionsscheinen im Laufe des Jahres schrittweise weiter ausgebaut und mit Blick auf die jahrelange Erfahrung im Handel mit Hebel um die entsprechenden verbrieften Wertpapiere ergänzt werden. „Wir treten mit dem Ziel an, immer die Ersten bei der Emission von Hebelprodukten auf aktuelle Trends zu sein. Dank unserer bereits bestehenden Handelsplattform können wir relevante Basiswerte schnell identifizieren und die passenden Produkte zeitnah an den Markt bringen“, unterstreicht Richard Freeman den zukünftigen Anspruch von CMC Securities.

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Thomas Kranch

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Über CMC Securities

Sowohl die CMC Markets Securities GmbH als auch die CMC Markets Germany GmbH sind Töchter der CMC Markets PLC mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner. Letztere ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und fungiert in der Rolle als Market Maker. CMC Securities ermöglicht Anlegern, Zertifikate und Optionsscheine zu handeln. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.com/de-de/securities.

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