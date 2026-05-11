EQS-News: DEFAMA verlängert und modernisiert mit Ankermietern

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DEFAMA verlängert und modernisiert mit Ankermietern



11.05.2026 / 10:43 CET/CEST

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DEFAMA verlängert und modernisiert mit Ankermietern

• Langfristige Mietverträge zu etlichen Objekten geschlossen

• Modernisierungen und ESG-Maßnahmen gemeinsam mit Mietern

• Künftige Erträge im Umfang von mehr als 22 Mio. € abgesichert

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat langfristige Mietverträge mit einer Reihe von namhaften Bestandsmietern geschlossen, welche eine gemeinsame Weiterentwicklung und Modernisierung der Standorte vorsehen. Zugleich sichert DEFAMA damit erhebliche künftige Erträge ab und erreicht durch ESG-Maßnahmen eine deutliche Aufwertung des Immobilienportfolios.

In Apolda konnte DEFAMA mit Netto einen neuen Mietvertrag schließen, welcher eine Modernisierung und Vergrößerung des Standorts inklusive Umstellung auf Wärmepumpe vorsieht. Ähnliches gelang auch in Schneeberg mit ALDI, wo ebenfalls eine Vergrößerung und moderne Neuaufstellung des Objekts durchgeführt werden soll. Die entsprechenden Bauanträge sind bereits gestellt. In Apolda soll spätestens 2027 und in Schneeberg bereits ab Sommer 2026 umgebaut werden.

Ein wichtiger Erfolg war auch die langjährige Verlängerung mit dem Herkules-Baumarkt in Melsungen. In diesem Zuge wird das Objekt energetisch aufgewertet und vom Voreigentümer übernommene statische Mängel geregelt, was die Vertragssicherheit erhöht und Schlüssel für die Neuaufstellung anderer Flächen im Objekt ist. In Bergkamen investiert DEFAMA gemeinsam mit JYSK, um die Verkaufsfläche zu vergrößern, und hat dazu den Mietvertrag ebenfalls langfristig neu abgeschlossen.

In Heinsberg steht DEFAMA kurz vor dem Abschluss eines neuen langfristigen Mietvertrags mit EDEKA. Neben der Modernisierung und Vergrößerung der vom Mieter genutzten Fläche innerhalb des Gebäudes wird hier auch die Mall umgestaltet werden, was den Standort für alle Mieter attraktiver macht. Der Bauantrag wurde seitens EDEKA bereits gestellt, die Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr durchgeführt werden.

In Zeitz, dem flächen- und mietertragsmäßig größten Objekt von DEFAMA, konnte nach der schon 2024 erfolgten langfristigen Verlängerung mit toom nun auch ein neuer langfristiger Vertrag mit Kaufland geschlossen werden. Hier sollen gemeinsam mit Kaufland rund 6 Mio. € in eine grundlegende Modernisierung investiert werden. Diese beinhaltet die Umstellung der Heizung auf eine Wärmepumpe, neue Lüftungsanlage und Kühlmöbel mit einer modernen Wärmerückgewinnung sowie die Umstellung der Parkplatzbeleuchtung auf LED.

Insgesamt wird DEFAMA in die genannten Projekte rund 5 Mio. € investieren. Durch die erfolgten Vertragsverlängerungen werden jährliche Mieterträge von mehr als 2 Mio. € langfristig gesichert. Bezogen auf die jeweiligen Laufzeiten von durchschnittlich gut 10 Jahren entspricht dies Mieterlösen von insgesamt mehr als 22 Mio. €. Unter den erwähnten Mietverhältnissen finden sich vier der „Top 12“-Mietverträge des gesamten Portfolios von DEFAMA einschließlich des mit Abstand größten Einzelvertrags überhaupt.

Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin

Internet: www.defama.de

Ansprechpartner

Matthias Schrade

Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Mail: schrade@defama.de

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