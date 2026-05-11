EQS-News: EcoGraf erhält indisches Patent für HFfree®

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EcoGraf erhält indisches Patent für HFfree®



11.05.2026 / 10:35 CET/CEST

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11. Mai 2026

EcoGraf erhält indisches Patent für HFfree®

Stärkung von EcoGrafs Position in aufstrebenden Lieferketten für Batteriematerialien außerhalb Chinas

EcoGraf Limited („EcoGraf“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass die Patentbehörde der indischen Regierung EcoGraf ein indisches Patent für sein erstes EcoGraf HFfree®-Reinigungsverfahren („Patentfamilie 1“) erteilt hat. Das Patent mit der Nummer 587710 hat eine Laufzeit von 20 Jahren und läuft bis zum 14. Mai 2041 („Patent“).

Das indische Patent deckt die Nutzung der EcoGraf HFfree®-Reinigungstechnologie des Unternehmens in einer Reihe von Anwendungen ab, die sich auf die Herstellung von Batterieanodenmaterial, hochreinen Graphitprodukten und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterieanoden beziehen.

Der Schutz der geistigen Eigentumsrechte ist ein zentraler Aspekt von EcoGrafs vertikal integriertem Geschäft mit Batterieanodenmaterialien, welches auf dem Einsatz kostengünstiger und ökologisch nachhaltiger Verfahrenstechnologie für die geplante Produktion von hochreinem natürlichem Flockengraphit und sphärischem Graphit in Tansania sowie der Errichtung von EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlagen in wichtigen globalen Batteriemärkten basiert.

Wie in Tabelle 1 unten dargestellt, hat EcoGraf separat Patentanmeldungen an weiteren geplanten Verarbeitungsstandorten eingereicht, darunter in der EU, in Korea und Malaysia. Das Unternehmen freut sich, darauf hinweisen zu können, dass Patente für die erste Patentfamilie auch für Australien, die USA, Südafrika sowie Tansania, Mosambik und Namibia erteilt wurden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich seine dritte Patentanmeldung eingereicht, um auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen einen weiteren Schutzumfang zu gewährleisten.

Das Unternehmen stellt fest, dass die jüngsten chinesischen Beschränkungen für Dual-Use-Materialien das weltweite Interesse an der Entwicklung diversifizierter und widerstandsfähiger Lieferketten für kritische Rohstoffe verstärkt haben. Diese Entwicklung unterstützt die Strategie des Unternehmens, Reinigungsanlagen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum1 zu errichten, was eine lokale Versorgung außerhalb Chinas ermöglicht und das Unternehmen in die Lage versetzt, die wachsende Nachfrage nach alternativen, kostengünstigen und nachhaltigen Batterianodenmaterialien zu decken.

Tabelle 1: Zusammenfassung der EcoGraf-Patente

Gegenstand Status 1. Verfahren zur Herstellung von gereinigtem Graphit Australien Angenommen Tansania, Mosambik and Namibia Erteilt USA Erteilt Südafrika Angenommen Indien Erteilt Vietnam Angenommen Europa, Malaysia, Südkorea In Prüfung 2. Verbessertes Verfahren zur Herstellung von gereinigtem Graphit Australien Erteilt Kanada Eingereicht

Nachweis:

Anm. 1: Siehe EcoGraf Limited ASX-Meldung vom 13. August 2025.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

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INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung beziehen sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier präsentiert oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

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