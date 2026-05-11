EQS-News: EQS AI Benchmark Volume 2: Neueste Frontier-Modelle machen agentische Compliance-Workflows zur praktischen Realität

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EQS AI Benchmark Volume 2: Neueste Frontier-Modelle machen agentische Compliance-Workflows zur praktischen Realität



11.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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EQS AI Benchmark Volume 2: Neueste Frontier-Modelle machen agentische Compliance-Workflows zur praktischen Realität

Zweite Benchmark-Ausgabe zeigt deutliche Fortschritte bei offenen Compliance-Aufgaben und verlagert den Fokus von der Modellauswahl hin zur praktischen Anwendung

München – 11. Mai 2026

Künstliche Intelligenz hat in der Compliance eine neue praktische Relevanz erreicht. Der EQS AI Benchmark Volume 2 zeigt, dass die neueste Generation von KI-Modellen nicht nur Leistungsverbesserungen erzielt, sondern nun auch in der Lage ist, mehrstufige Compliance-Workflows zuverlässig zu bearbeiten. Diese Fähigkeit ist heute deutlich weiterentwickelt als noch vor sechs Monaten.

Anknüpfend an die erste Benchmark-Ausgabe, die im Oktober 2025 veröffentlicht wurde, hat die EQS Group in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Compliance Manager (BCM) vier neu veröffentlichte Frontier-Modelle anhand derselben 120 praxisnahen Compliance-Aufgaben getestet. Der aktualisierte Benchmark vergleicht nun insgesamt zehn führende KI-Modelle und ermöglicht damit eine direkte Einordnung der neuesten Generation im Vergleich zur bisherigen Spitze.

Frontier-Modelle rücken an der Spitze enger zusammen

In Volume 2 führt GPT-5.4 von OpenAI den Benchmark mit einer Punktzahl von 87,6 % an, gefolgt von Google Gemini 3.1 Pro (87,4 %) und Anthropic Claude Opus 4.6 (86,1 %). Die führenden Modelle liegen damit nur noch etwas mehr als einen Prozentpunkt auseinander.

Diese enge Gruppierung deutet auf eine klare Entwicklung hin: Während die Leistungsfähigkeit weiterhin steigt, nähern sich führende Modelle einer praktischen Leistungsgrenze für allgemeine Compliance-Aufgaben. Damit gewinnt die Art der Anwendung zunehmend an Bedeutung gegenüber marginalen Unterschieden in der Modellleistung.

Größte Fortschritte bei offenen Compliance-Aufgaben

Die deutlichsten Verbesserungen zeigen sich bei offenen Aufgaben wie dem Erstellen von Berichten, Richtlinien oder Untersuchungsplänen – Tätigkeiten, die den Arbeitsalltag von Compliance-Teams für interne Stakeholder, Management und Regulatoren widerspiegeln.

Über alle Anbieter hinweg hat sich die Leistung in diesen Aufgabenbereichen deutlich verbessert, mit Steigerungen von bis zu 17–18 Prozentpunkten im Vergleich zur ersten Benchmark-Ausgabe. Ergebnisse, die zuvor nur mit erheblichem Nachbearbeitungsaufwand nutzbar waren, sind nun vielfach mit geringem Review-Aufwand einsetzbar.

Agentische Compliance-Workflows erreichen einen entscheidenden Meilenstein

Die wichtigste Erkenntnis des Benchmarks geht über die Bewertung einzelner Aufgaben hinaus: KI-Modelle nähern sich zunehmend der Fähigkeit, mehrstufige Compliance-Workflows End-to-End zu unterstützen. In einem simulierten Prozess zur Bearbeitung von Interessenkonflikten – von Klassifizierung über Risikobewertung und Routing bis hin zu Maßnahmenempfehlungen – erzielte ein einzelnes Frontier-Modell (GPT-5.4) bei jedem einzelnen Prozessschritt eine Leistung von über 90 %. Auch wenn der Benchmark keinen vollständig verbundenen agentischen Workflow getestet hat, zeigen die Ergebnisse, dass solche Workflows heute deutlich realistischer sind als noch vor sechs Monaten.

„Der Benchmark zeigt, wie schnell KI zu einem echten Innovationstreiber im Compliance-Bereich wird“, sagt Dr. Martin Benda, Präsident des BCM. „Die zentrale Aufgabe besteht nun darin, diese Möglichkeiten in konkrete Anwendungen zu überführen – und dabei Effektivität und verantwortungsvolle Kontrolle gleichermaßen zu stärken.“

„Vor sechs Monaten ging es noch darum, ob KI reale Compliance-Arbeit unterstützen kann. Heute geht es darum, wie wir Workflows darum herum gestalten“, sagt Moritz Homann, Head of AI bei der EQS Group. „Agentische Compliance ist keine Frage der Machbarkeit mehr, sondern des Designs – insbesondere, an welchen Stellen menschliche Kontrolle sinnvoll eingebunden wird. Die neuesten Modelle sind stark genug, um mehrstufige Prozesse zu bewältigen. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Umfeld: in Kontext, Tools und menschlichen Kontrollpunkten, die KI in der Praxis zuverlässig machen.“

Vom Modellvergleich zur praktischen Anwendung

Die Ergebnisse der zweiten Ausgabe zeigen eine grundlegende Verschiebung für Compliance-Teams: Fortschritte in der Modellleistung fallen zunehmend inkrementell aus, während der größte Mehrwert aus der konkreten Anwendung von KI entsteht.

Kontext, Systemintegration und Workflow-Design werden damit wichtiger als die reine Auswahl des Modells. Unternehmen, die KI in reale Prozesse integrieren – mit den richtigen Daten, Tools und Kontrollmechanismen – erzielen deutlich bessere Ergebnisse als solche, die KI isoliert einsetzen.

Praktische Handlungsempfehlungen für Compliance-Teams

Aus den Ergebnissen ergeben sich klare Prioritäten für Compliance-Verantwortliche – nicht mehr primär zu experimentieren, sondern KI gezielt zu operationalisieren:

Erfolgreiche Pilotprojekte in produktive Workflows überführen

Modelle anhand konkreter Anwendungsfälle auswählen – nicht nur anhand von Rankings

Nicht nur in Prompts investieren, sondern in das gesamte „AI Harness“ – also in Kontext, Systeme, Tools und Workflow-Orchestrierung

Menschliche Kontrollpunkte gezielt rund um Eskalationen, Ermessensentscheidungen und mitarbeiterbezogene Entscheidungen gestalten

Erste agentische Workflows für strukturierte, volumenstarke Prozesse entwickeln

Fähigkeiten regelmäßig neu bewerten, da sich die Modellleistung schnell weiterentwickelt

Der vollständige EQS AI Benchmark Report Volume 2 steht hier zum Download bereit: https://www.eqs.com/compliance-wpapers/eqs-ai-benchmark-report-vol-2/

Methodik

Für den EQS AI Benchmark wurden führende KI-Modelle anhand von 120 Aufgaben aus zehn Kernbereichen der Compliance getestet, darunter Risikobewertung, Richtlinienentwicklung, Untersuchungen und Reporting.

Der Benchmark kombiniert strukturierte und offene Aufgabenstellungen, die auf realen Dokumenten aus der Praxis basieren und von Kunden zur Verfügung gestellt wurden. Die Ergebnisse der offenen Aufgaben wurden in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Compliance Manager (BCM) von einer Jury aus Compliance-Expert:innen bewertet.

Pressekontakt

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Tel.: +49 89 444430133

E-Mail: christina.jahn@eqs.com

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Die Lösungen der EQS Group sind in einer Cloud-basierten Plattform gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende.

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