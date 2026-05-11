EQS-News: Intertribal Timber Council antwortet auf EUDR-Überprüfung der Europäischen Kommission: „Keine Erleichterung für indigene Waldbewirtschaftung"

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Intertribal Timber Council antwortet auf EUDR-Überprüfung der Europäischen Kommission: „Keine Erleichterung für indigene Waldbewirtschaftung"



11.05.2026 / 19:50 CET/CEST

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Stammesvölker sagen, die Kommission habe es versäumt, unverhältnismäßige Belastungen für die risikoarme Forstwirtschaft der Stämme zu berücksichtigen

WASHINGTON, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Der Intertribal Timber Council (ITC) brachte seine tiefe Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die Europäische Kommission ihre EUDR-Vereinfachungsüberprüfung veröffentlicht hat, und erklärte, dass das Paket keine sinnvolle Erleichterung für indigene Stammesnationen biete und wichtige Bedenken von Stammeswaldbewirtschaftern ungelöst lasse.

ITC

Trotz monatelanger Bemühungen von Stammesvertretern und wiederholter Warnungen vor unbeabsichtigten Auswirkungen auf indigene Gemeinschaften lehnte die Kommission eine Wiederaufnahme der Verordnung ab und schlug stattdessen nur begrenzte technische Anpassungen in Form von Durchführungsbestimmungen, FAQs und Leitfäden vor.

Infolgedessen bleiben die Verpflichtungen zur Einhaltung der Vorschriften für Stammesvölker in Ländern mit geringem Risiko im Wesentlichen unverändert.

„Stammesvölker gehören zu den erfolgreichsten Waldbewirtschaftern der Welt, doch die Europäische Kommission behandelt indigene Forstsysteme weiterhin so, als ob sie die gleichen Risiken bergen wie Regionen, in denen aktiv abgeholzt wird", sagte Cody Desautel, Präsident des Intertribal Timber Council und Geschäftsführer der Confederated Tribes of the Colville Reservation. „Das ist keine risikobasierte Politikgestaltung. Es ist ein Versäumnis, indigene Regierungsführung, nachhaltiges Management und Souveränität anzuerkennen".

Die U.S. Tribal Nations bewirtschaften 7,8 Millionen Hektar Waldland im Rahmen souveräner Verwaltungssysteme, die durch langfristige Bewirtschaftungspläne, aktive Wiederherstellungspraktiken, vorgeschriebene Feuer und nachhaltige Erntestandards unterstützt werden, um die Wälder für zukünftige Generationen zu schützen.

Die ITC betonte, dass die Stammesvölker das Ziel der EU unterstützen, die weltweite Entwaldung zu verhindern. Die Organisation warnte jedoch davor, dass der derzeitige EUDR-Rahmen die Lieferketten für Forstprodukte in den USA bereits vor dem Beginn der vollständigen Umsetzung im Dezember 2026 stört.

Holz, das 2026 auf die EU-Märkte gelangen soll, wird bereits jetzt geerntet, und die Erzeuger aus Stämmen sehen sich bereits jetzt neuen Anforderungen durch nachgelagerte Verträge und Kundenanforderungen gegenüber.

„Das Paradoxon ist nicht zu übersehen", sagte Desautel. „Ein Gesetz, das die Wälder schützen soll, schafft Hindernisse für indigene Völker, die ihre Wälder seit Generationen erfolgreich geschützt haben."

Die ITC fordert die Europäische Kommission auf, Stammeswälder in den Vereinigten Staaten als rechtlich geschützte Systeme mit geringem Risiko anzuerkennen, die Anforderungen an die Geolokalisierung für indigene und forstwirtschaftliche Betriebe mit geringem Risiko zu vereinfachen, während der Umsetzung eine vorübergehende Flexibilität bei der Einhaltung der Vorschriften zu schaffen und vor der endgültigen Durchsetzung sinnvolle Konsultationen zwischen den Regierungen mit den Stammesnationen durchzuführen.

Die ITC wurde 1976 gegründet und ist ein gemeinnütziger, landesweiter Zusammenschluss von Indianerstämmen, Unternehmen der Ureinwohner Alaskas und Einzelpersonen, die sich für eine bessere Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen einsetzen, die für die indianischen Gemeinschaften von Bedeutung sind.

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