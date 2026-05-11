EQS-News: Ottobock zeigt innovative Prothetik- und Orthetiklösungen auf der OTWorld 2026.

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Ottobock zeigt innovative Prothetik- und Orthetiklösungen auf der OTWorld 2026.



11.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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Ottobock zeigt innovative Prothetik- und Orthetiklösungen auf der OTWorld 2026.

Duderstadt, 11. Mai 2026



Produktpremieren michelangelo, iconiq und C-Brace Interim erschließen neue Zielgruppen, erweitern das Portfolio und machen die Branche zukunftssicher durch Digitalisierung.

Ottobock zeigt auf der OTWorld, wie die digitale Transformation in der orthopädietechnischen Versorgung gelingt (Stand D30, Halle 5).

Neue Nutzergruppe für michelangelo Handprothese: myosmart plus Steuerung für eine intuitive Anwendung sowie neue Passform speziell für Frauen und Jugendliche.

Ottobocks erster 3D-gedruckter Silikonliner iconiq: Zwischen Standardprodukt und individualisierter Lösung.

C-Brace Interim für die frühe Rehabilitationsphase: Menschen mit Beinlähmung effektiver wieder auf die Beine bringen.

Sieben tägliche Shows: Einblicke in Nutzung und Nutzen der Hilfsmittel und digitalen Lösungen von AnwenderInnen und ExpertInnen.

Ottobock, das börsennotierte MedTech-Unternehmen, stärkt seine Innovations- und Marktführerschaft mit smarten Produktneuheiten und Weiterentwicklungen im Bereich der Prothetik und Orthetik. Diese präsentiert der Innovationsführer auf der internationalen Leitmesse OTWorld (19. bis 22. Mai 2026) in Leipzig. In diesem Jahr stehen drei Produktlösungen im Fokus, die sowohl neue Patientengruppen erschließen als auch die Digitalisierung in der Orthopädietechnikbranche vorantreiben.

„Die OTWorld ist für Ottobock der Ort, an dem Zukunft konkret wird. Hier präsentieren wir unsere Innovationen aus Prothetik und Orthetik und machen erlebbar, wie Digitalisierung und KI moderne Versorgungslösungen voranbringen“, sagt Oliver Jakobi, CEO der Ottobock SE & Co. KGaA. „Mit unseren Produkt-Highlights erschließen wir neue Märkte, stärken unsere technologische Führungsposition und geben dem digitalen Wandel der Branche zusätzlichen Schub.“



michelangelo: Griffkraft kombiniert mit intelligenter Prothesensteuerung.

Mit einem Anteil von etwa 40 %* ist Ottobock einer der führenden Anbieter myoelektrischer Komponenten für prothetische Armversorgungen. Durch die Integration in das myoelektrische Portfolio sowie der technologischen Weiterentwicklung der michelangelo Prothesenhand stellt der MedTech-Champion eine Gesamtlösung vor, mit der es eine deutlich breitere Zielgruppe erschließt.

Die Kombination mit der auf künstlicher Intelligenz basierenden myosmart plus Prothesensteuerung und der connectgrip App ermöglicht eine smarte, zielführende Versorgung. AnwenderInnen können dadurch bis zu acht Greif- und Bewegungsarten im Alltag direkt und intuitiv ansteuern. Mit einer weiteren Version in Größe S profitieren fortan auch Teenager und Frauen von der Multigriff-Hand, die für ihre Stärke und Geschwindigkeit bekannt ist. Ottobocks modular aufgebautes myoelektrisches Portfolio erlaubt OrthopädietechnikerInnen je nach Bedarf der AnwenderInnen Hände, Greifer, Handgelenke sowie Ellenbogengelenke – für Menschen mit einer Schulter- und Oberarmamputation bzw. Dysmelie –flexibel zu kombinieren.

Gelauncht wird die neue Prothesenlösung bei der OTWorld 2026 zunächst in der DACH- und Benelux-Region. Weitere Märkte folgen.

Neues SSCO-Portfolio erweitert die Versorgungsmöglichkeiten im Bereich der Neuro-Orthetik.

Zur OTWorld präsentiert Ottobock das C-Brace Interim dem globalen Fachpublikum. Dabei handelt es sich um ein neuartiges Versorgungskonzept für Menschen mit einer Lähmung in den unteren Extremitäten. Eingesetzt in der Frührehabilitationsphase hilft die Interim-Orthese mit dem mikroprozessorgeregelten C-Brace Orthesenkniegelenk Orthopädiefachkräften, ihre PatientInnen effektiver zu mobilisieren und vertikalisieren. Ausgelegt für eine Nutzungsdauer von maximal sechs Monaten verlängert das Hilfsmittel die Trainingszeiten über die reine Therapie hinaus in den Alltag. Zudem lassen sich die PatientInnen gezielter an ihre optimale, individuelle Definitivversorgung heranführen.

OTWorld-BesucherInnen erwartet zudem eine erste Vorschau auf das neue SSCO-Kniegelenk (Stance and Swing Phase Control Orthosis) revoniq. Es adressiert minder aktive AnwenderInnen, die aufgrund ihrer Indikation nicht auf alle Funktionalitäten des C-Brace Gelenks angewiesen sind. Zusammen mit dem innovativen C-Brace und dem C-Brace Interim bietet Ottobock damit ein vollständiges Portfolio im Bereich der SSCO-Beinorthesen und positioniert sich als Komplettanbieter in diesem Segment. Dadurch lassen sich in Zukunft AnwenderInnen spezifischer anhand ihrer Bedürfnisse versorgen und eine breitere Patientengruppe adressieren.

revoniq startet noch dieses Jahr mit einer klinischen Studie, die den Weg für eine spätere Markteinführung ebnet.



Ottobocks erster 3D-gedruckter Silikon-Liner: iconiq revolutioniert die Liner-Versorgung.

Ein weiteres Produkt-Highlight des MedTech-Champions bildet der digital gefertigte Liner iconiq. Dieses Produkt steht exemplarisch für die konsequente Digitalisierung der Orthopädietechnik-Branche und markiert einen technologischen Wendepunkt in der Liner‑Versorgung.

Im Zentrum der Innovation steht eine neuartige additive Fertigungstechnologie. Damit kreiert Ottobock eine zukunftssichere Lösung, die das bisherige Spannungsfeld zwischen Standardprodukt und aufwendiger Maßanfertigung auflöst. Eine eigens entwickelte 3D-Silikondrucktechnologie sowie ein effizienter, digitaler Prozess schaffen schlankere Arbeitsabläufe. Dabei liefert iconiq konsistentere und personalisierte Ergebnisse und reproduzierbare Qualität für OrthopädietechnikerIn und AnwenderIn. Grundlage bildet ein 3D‑Scan des Stumpfes, der die exakte Anatomie, empfindliche Stellen und Narbengewebe berücksichtigt. Das Ergebnis: ein 3D-gedruckter Silikon-Liner, angepasst an die individuellen Bedürfnisse der AnwenderInnen – in Sitz, Form und Stabilität. Mit iconiq erweitert Ottobock nachhaltig die Versorgungsmöglichkeiten für Orthopädiefachkräfte und setzt neue Maßstäbe für individualisierte Liner-Lösungen.



Prothetik und Neuro-Orthetik, eingebunden in eine digitale Versorgungslandschaft.

„Unsere technologischen Innovationen sind mehr als Einzellösungen für Orthopädiefachkraft und Anwender. Vielmehr bilden sie funktionierende Systeme, die Versorgung ganzheitlich denken, digital unterstützen und Betriebe wirtschaftlich tragfähig machen“, so Jakobi.

BesucherInnen der OTWorld erhalten am Ottobock Messestand (Halle 5, Stand D30) einen umfassenden Einblick, wie moderne Patient Care Betriebe von ganzheitlichen Lösungen profitieren. Insbesondere die digitalen Anwendungen zeigen, wie sich Technologien nahtlos in bestehende Versorgungsprozesse einfügen und diese effizienter gestalten: von innovativen Lösungen als Alternative zum traditionellen Gipsen mit hydronetic lumeo, CADkit und custom fabrication bis zu lazar posture und TransferScan als digitale Helfer für den korrekten Prothesenaufbau. Darüber hinaus unterstützt smart documentation Orthopädiefachkräfte mit einer KI-gestützten Dokumentation und Erstattungsargumentation.

Ein abwechslungsreiches Showprogramm rund um die Highlight-Produkte ergänzt den Messeauftritt von Ottobock. AnwenderInnen berichten über ihre Erfahrungen, während ExpertInnen Einblicke in Entwicklung, Nutzung und Zukunftsaussichten geben. Ein Showroom zwischen den Hallen 3 und 5 zeigt die O&P Werkstattlösungen rund um die Planung, Einrichtung und effiziente Arbeit von und in Orthopädiewerkstätten.



Mehr als Produkte: Verantwortung sichtbar gemacht.

Während der OTWorld stellt Ottobock zudem sein Engagement außerhalb von Innovation und Produktentwicklung vor. Das angrenzende Café gegenüber dem Messestand informiert über das humanitäre Engagement der Ottobock Global Foundation im Gaza-Krisengebiet.

Darüber hinaus präsentiert Ottobock erstmals die Ergebnisse eines wissenschaftlichen Projekts mit dem Diakovere Anna-Stift der Medizinischen Hochschule Hannover. Es untersucht den monetären gesellschaftlichen Mehrwert von prothetischen und orthetischen Versorgungen in den Bereichen Produktivität, Gesundheitsfolgen (z. B. Pflege und Krankenhausaufenthalte) sowie individueller Lebensqualität. Das Ziel: Eine patientenzentrierte, interdisziplinäre und langfristig effiziente Entscheidungsstruktur im Gesundheitswesen zu fördern.

„Selbständigkeit und Teilhabe aller sind entscheidend für eine starke Gesellschaft. Mit Aufklärungsarbeit und politischem Engagement übernehmen wir Verantwortung, den Zugang zu moderner Versorgung für Menschen weltweit zu verbessern. Dafür bietet uns die OTWorld die ideale Plattform“, sagt Oliver Jakobi.

* Internal Strategic Market Analysis 2024



Weitere Informationen zu Ottobock bei der OTWorld 2026.

Ottobock Press Kit

Ottobock Landing Page zum OTWorld-Showprogramm

YouTube Trailer: Peggys Geschichte | C-Brace Interim

Ottobock Global Foundation

Kontakt

Ottobock SE & Co. KGaA

Unternehmenskommunikation

Nadine Winter

Telefon: +49 1511 888 3507

nadine.winter@ottobock.de

Über Ottobock

Der börsennotierte, globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 420 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die HumanBionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.

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