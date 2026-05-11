EQS-News: PRO DV AG bestätigt Ausblick nach stabilem Start in das Geschäftsjahr 2026

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PRO DV AG bestätigt Ausblick nach stabilem Start in das Geschäftsjahr 2026



11.05.2026 / 09:51 CET/CEST

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PRO DV AG – PRO DV AG bestätigt Ausblick nach stabilem Start in das Geschäftsjahr 2026

Dortmund, 11. Mai 2026

Die PRO DV AG (ISIN DE000A4096T1/WKN A4096T) erreichte im ersten Quartal des Jahres 2026 eine Gesamtleistung von 1.101 T€ und ein EBIT von -21 T€ und damit ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis. Insbesondere im, aus der sanierenden Übernahme des neuen, von der insolventen NETFOX AG übernommenen Leistungsbereich „Secure Infrastructure“, konnten die Anlaufkosten der Integration wie geplant zügig reduziert und der Bereich auf ein solides und perspektivisch ausgerichtetes Fundament gestellt werden.

An der Prognose für Geschäftsjahr 2026, dass trotz der anhaltenden, gesamtwirtschaftlichen Zurückhaltung von deutlich ansteigenden Umsätzen und einem leicht positiven Ergebnis ausgegangen wird, hält das Unternehmen fest.

Der Vorstand



Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden aller KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

PRO DV AG

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Telefon: +49 231 449919-11

E-Mail: ir@prodv.de

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Telefon: 0231 44991911

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