EQS-News: Scherzer & Co. AG: Mehr als 3 Mio. Euro Ergebnis- und Wertbeitrag aus abgeschlossenem Spruchverfahren Generali Deutschland Holding AG

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Scherzer & Co. AG: Mehr als 3 Mio. Euro Ergebnis- und Wertbeitrag aus abgeschlossenem Spruchverfahren Generali Deutschland Holding AG



11.05.2026 / 11:01 CET/CEST

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Scherzer & Co. AG: Mehr als 3 Mio. Euro Ergebnis- und Wertbeitrag aus abgeschlossenem Spruchverfahren Generali Deutschland Holding AG



Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Abfindung im Squeeze-out der Generali Deutschland Holding AG („Generali“) nach mehr als 12 Jahren Verfahrensdauer rechtskräftig um 22,90 Euro von ursprünglich gezahlten 107,77 Euro auf 130,67 Euro je Aktie erhöht. Die Scherzer & Co. AG war zum Zeitpunkt des Squeeze-outs signifikant an Generali beteiligt und wird daher im laufenden Jahr etwa 2,0 Mio. Euro Nachbesserung vereinnahmen. Die Nachbesserung wird über die gesamte Verfahrensdauer verzinst, was zu zusätzlichen Zinserträgen von rund 1,3 Mio. Euro führt. Eventuelle Ertragsbesteuerungen sind in beiden Beträgen nicht berücksichtigt.



Der sich daraus ergebende positive NAV-Effekt beträgt ca. 0,10 Euro je Scherzer-Aktie.



Die Scherzer & Co. AG verfügt direkt und indirekt über ein Nachbesserungsrechtevolumen von rund 137 Mio. Euro (exklusive Generali), das bilanziell und im monatlich veröffentlichten NAV nicht berücksichtigt ist. Jede zukünftig zugesprochene Nachbesserung führt daher zu Ergebnisbeiträgen und erhöht den NAV der Gesellschaft, während Beendigungen von Spruchverfahren ohne Nachbesserungen keine negativen Auswirkungen haben.



In drei laufenden Verfahren (Audi, Bank Austria, und MAN) wurden den Antragstellern – wie im Fall Generali – erstinstanzlich erhebliche Nachbesserungen zugesprochen. Würden diese von der zweiten Instanz bestätigt, erhielte die Scherzer & Co. AG Nachbesserungen von ca. 2,2 Mio. Euro (Audi) bzw. jeweils ca. 1,8 Mio. Euro (Bank Austria und MAN) zuzüglich Zinsen. Das nun beendete Generali-Spruchverfahren belegt die Werthaltigkeit des Nachbesserungsrechteportfolios der Gesellschaft.



Köln, 11. Mai 2026



Der Vorstand





Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein „natürlicher Floor“ bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Mitglied des Vorstands der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de

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