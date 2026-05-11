EQS-News: Starkes erstes Quartal für GEA: Beschleunigtes Wachstum bei erneut gesteigerter Profitabilität

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Starkes erstes Quartal für GEA: Beschleunigtes Wachstum bei erneut gesteigerter Profitabilität



11.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Starkes erstes Quartal für GEA: Beschleunigtes Wachstum bei erneut gesteigerter Profitabilität

Düsseldorf, 11. Mai 2026 – Der international aufgestellte Maschinen- und Anlagenbauer GEA verzeichnet im ersten Quartal 2026 eine sehr gute Entwicklung seiner Geschäftszahlen. Das Unternehmen konnte alle wesentlichen Finanzkennzahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal verbessern. Sowohl Auftragseingang als auch Umsatz wuchsen auf organischer Basis mit mehr als fünf Prozent. Dazu trug insbesondere ein starkes Neumaschinengeschäft bei. Die Profitabilität konnte im Vergleichszeitraum ebenfalls weiter gesteigert werden.

Steigerung des Auftragseingangs um 2,8 Prozent auf 1.454,2 Mio. EUR (Q1 2025: 1.414,8 Mio. EUR); organisches Wachstum von 6,4 Prozent

Umsatzanstieg im ersten Quartal um 1,2 Prozent auf 1.273,1 Mio. EUR (Q1 2025: 1.258,4 Mio. EUR); organisches Umsatzwachstum von 5,3 Prozent

EBITDA vor Restrukturierungsaufwand steigt um 3,9 Prozent auf 205,9 Mio. EUR (Q1 2025: 198,2 Mio. EUR); EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand wächst damit von 15,8 Prozent im ersten Vorjahresquartal auf 16,2 Prozent

Anstieg der Kapitalrendite (ROCE) auf 35,7 Prozent (Q1 2025: 34,9 Prozent)

Einführung von GEA SecurityPartner: Neue Industrial-Security-Dienstleistungen für Betreiber von Maschinen und Anlagen von GEA

Eine stabile Nachfrage nach GEA-Produkten und -Services führte zu weiteren Steigerungen bei Auftragseingang und Umsatz. Bei gleichzeitiger Verbesserung seiner wesentlichen Kennzahlen hat der Konzern im ersten Quartal 2026 eine solide Basis geschaffen und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. Das Wachstum bei Neuaufträgen war zurückzuführen auf die Kombination aus starkem Basisgeschäft mit Aufträgen bis zu 1 Mio. EUR, Auftragseingängen zwischen 1 und 5 Mio. EUR sowie drei neu gewonnenen Großaufträgen der Division Nutrition Plant Engineering mit einem Gesamtvolumen von 73,2 Mio. EUR.

„Das erste Quartal war ein starker Jahresauftakt für GEA. Wir haben wie geplant alle wesentlichen Kennzahlen erneut verbessert. Speziell beim Neumaschinengeschäft haben wir zugelegt. Gleichzeitig konnten wir unsere Profitabilität erneut steigern. Im aktuellen Umfeld zeigt sich erneut: Mit unserer klaren Fokussierung auf energieeffiziente Technologien für die verarbeitende Industrie haben wir den richtigen strategischen Schwerpunkt gelegt,“ sagt Stefan Klebert, CEO von GEA.

Höherer Auftragseingang und Umsatz

Der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 verzeichnete gegenüber dem Vorjahresquartal eine Steigerung von 2,8 Prozent auf 1.454,2 Mio. EUR (Q1 2025: 1.414,8 Mio. EUR). Organisch, also bereinigt um Portfolio- und Währungseffekte, lag das Wachstum bei 6,4 Prozent. Gestützt wurde der Auftragseingang erneut vom Basisgeschäft mit Aufträgen < 1 Mio. EUR sowie von Auftragseingängen zwischen 1 und 5 Mio. EUR. Die Anzahl der Großaufträge (Aufträge > 15 Mio. EUR) mit einem Volumen von insgesamt 73,2 Mio. EUR (Q1 2025: 82,6 Mio. EUR) belief sich wie im Vorjahresquartal auf Drei. Sie wurden alle in der Division Nutrition Plant Engineering (NPE) gewonnen. In geografischer Hinsicht konnten vor allem Westeuropa, Naher Osten & Afrika zum Anstieg des Auftragseingangs beitragen. Positive Impulse kamen auch aus Nord- und Mitteleuropa sowie Asien Pazifik.

Der Umsatz stieg um 1,2 Prozent auf 1.273,1 Mio. EUR (Q1 2025: 1.258,4 Mio. EUR). Diese Entwicklung wurde maßgeblich vom Neumaschinengeschäft getragen. Organisch ergab sich ein beschleunigtes Umsatzwachstum von 5,3 Prozent (Q1 2025: 0,9 Prozent). Der Anteil des überdurchschnittlich profitablen Servicegeschäfts an den unternehmensweiten Umsätzen sank auf hohem Niveau bleibend leicht auf 41,2 Prozent (Q1 2025: 41,7 Prozent).

Steigerung von operativem Ergebnis und Marge

Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand wurde um 3,9 Prozent auf 205,9 Mio. EUR gesteigert (Q1 2025: 198,2 Mio. EUR). Die entsprechende Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal von 15,8 auf 16,2 Prozent. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das verbesserte Bruttoergebnis. Gestiegene Vertriebskosten konnten teilweise durch eine Senkung der Allgemeinen Verwaltungskosten ausgeglichen werden. Alle Divisionen außer Nutrition Plant Engineering trugen im ersten Quartal zur Profitabilitätssteigerung bei. Das Konzernergebnis wuchs um 5,7 Prozent auf 99,7 Mio. EUR an (Q1 2025: 94,3 Mio. EUR). Damit einhergehend verbesserte sich das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand auf 0,64 EUR, nach 0,62 EUR im Vorjahresquartal. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,57 EUR auf 0,61 EUR.

Nettoliquidität reduziert, Kapitalrendite weiter stark

Die Nettoliquidität reduzierte sich erwartungsgemäß zum 31. März 2026 auf 162,4 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 378,9 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist auf den negativen Free Cashflow (-190,3 Mio. EUR) im ersten Quartal 2026 zurückzuführen, eine Folge des Aufbaus des Net Working Capital, nach einem äußerst niedrigen Niveau zum Jahresende 2025. Dieses belief sich zum 31. März 2026 auf 383,4 Mio. EUR und erhöhte sich damit gegenüber dem Bilanzstichtag um 208,2 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 175,2 Mio. EUR / 31. März 2025: 386,0 Mio. EUR). Als Anteil des Umsatzes lag das Net Working Capital mit 7,0 Prozent weiterhin vorteilhaft am unteren Rand des Zielkorridors von 7,0 bis 9,0 Prozent (31. März 2025: 7,1 Prozent). Ausgehend von einem bereits hohen Niveau konnte die Kapitalrendite (ROCE) von 34,9 auf 35,7 Prozent nochmals verbessert werden. Ursächlich dafür war vor allem das gesteigerte EBIT vor Restrukturierungsaufwand.

Resilient trotz aktueller geopolitischer Lage

Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten mit dem Iran-Krieg hatten keinen spürbaren Einfluss auf die Geschäftsentwicklung von GEA. Das Unternehmen geht aktuell davon aus, dass sich dies nicht wesentlich ändern wird. Der Anteil der gesamten Region Naher Osten am Auftragseingang liegt bei rund 3%; GEA betreibt in der Region keine Produktionsstätten. Die indirekten Auswirkungen mit Blick auf die Preisentwicklung für Energie, Rohstoffe und Logistik waren ebenfalls weitestgehend begrenzt. Das Unternehmen wird die Lage weiterhin genau beobachten und sich eng mit Kunden und Lieferanten abstimmen.

Neues Geschäftsfeld im wachsenden Markt für Industrial Security

Mit GEA SecurityPartner erweiterte der Konzern im April sein Portfolio um ein weiteres Angebot: den umfassenden Schutz von GEA-Anlagen bei Kunden vor Cyberrisiken und verwandten Bedrohungen, sowie die Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Vorschriften, einschließlich der EU-NIS-2-Richtlinie und des EU-Cyber-Resilience-Gesetzes. Das modular aufgebaute Angebot für vernetzte Produktionsumgebungen basiert auf der einschlägigen Expertise, die sich GEA über die Jahre mit seiner eigenen Einheit für Informationssicherheit aufgebaut hat.

Bestätigung des Ausblicks für Geschäftsjahr 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 geht GEA von einem organischen Umsatzwachstum zwischen 5,0 und 7,0 Prozent aus. Bei der EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand erwartet das Unternehmen einen Wert von 16,6 bis 17,2 Prozent sowie ein ROCE zwischen 34,0 und 38,0 Prozent.



GEA Finanzkennzahlen

(in Mio. EUR) Q1

2026 Q1

2025 Veränderung

in % Ertragslage Auftragseingang 1.454,2 1.414,8 2,8 Book-to-Bill-Ratio 1,14 1,12 – Auftragsbestand 3.500,6 3.238,9 8,1 Umsatz 1.273,1 1.258,4 1,2 Organisches Umsatzwachstum in %1 5,3 0,9 447 bp Umsatzanteil Servicegeschäft in % 41,2 41,7 -46 bp EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 205,9 198,2 3,9 in % vom Umsatz 16,2 15,8 42 bp EBITDA 200,5 190,9 5,0 EBITA vor Restrukturierungsaufwand 168,2 163,6 2,8 EBITA 162,8 156,3 4,2 EBIT vor Restrukturierungsaufwand 152,3 149,7 1,7 EBIT 147,0 140,3 4,7 Konzernergebnis 99,7 94,3 5,7 ROCE in % 35,7 34,9 80 bp Finanzlage Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -124,7 -17,8 < -100 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -65,6 -31,0 < -100 Free Cashflow -190,3 -48,8 < -100 Vermögenslage Net Working Capital (Stichtag) 383,4 386,1 -0,7 in % vom Umsatz der letzten 12 Monate 7,0 7,1 -14 bp Capital Employed (Stichtag) 1.967,7 1.842,0 6,8 Eigenkapital 2.598,5 2.410,5 7,8 Eigenkapitalquote in % 42,6 42,2 36 bp Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)2 162,4 185,9 -12,6 Aktie Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,61 0,57 6,6 Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand (in EUR) 0,64 0,62 2,9 Marktkapitalisierung (in Mrd. EUR; Stichtag)3 10,0 9,6 3,4 Mitarbeiter (FTE; Stichtag) 18.788 18.290 2,7 Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag) 19.670 19.047 3,3 1) Bereinigt um Portfolio- und Währungsumrechnungseffekte.

2) Inklusive Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 251,4 Mio. EUR zum 31. März 2026 (31. März 2025: 184,5 Mio. EUR).

3) XETRA-Schlusskurs per 31. März 2026: 61,20 EUR; XETRA-Schlusskurs per 31. März 2025: 55,90 EUR; Die Marktkapitalisierung im Vorjahr beinhaltete die im eigenen Bestand gehaltenen Aktien.

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Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.

Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.

Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2025 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

GEA ist im deutschen DAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World.

Mehr Informationen finden Sie unter gea.com.

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