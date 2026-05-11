EQS-News: STRATEC MIT ZAHLEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2026

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STRATEC MIT ZAHLEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2026



11.05.2026 / 06:55 CET/CEST

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STRATEC MIT ZAHLEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2026

Freier Cashflow in Q1/2026 deutlich auf 18,6 Mio. € gesteigert (Vorjahr: -8,3 Mio. €)

Konzernumsatz und Profitabilitätskennzahlen wie bereits kommuniziert rückläufig, jedoch innerhalb des unterjährigen Planungskorridors; weiterhin starke Dynamik im Systemgeschäft

Gut gefüllte Entwicklungspipeline und Fortschritte bei der Überführung von Projekten in die Serienfertigung

Ausblick 2026 bestätigt: Währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und adjustierte EBIT-Marge auf dem Niveau des Vorjahres erwartet (Vorjahr: 10,0%)

Birkenfeld, 11. Mai 2026

Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1|2026 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2026 bis 31. März 2026 bekannt.

WESENTLICHE KENNZAHLEN1

in T€ Q1/2026 Q1/2025 Veränderung Umsatzerlöse 53.426 60.363 -11,5%

(wb: -8,8%) Adj. EBITDA 4.691 9.305 -49,6% Adj. EBITDA-Marge (%) 8,8 15,4 -660 bp Adj. EBIT 691 5.363 -87,1% Adj. EBIT-Marge (%) 1,3 8,9 -760 bp Adj. Konzernergebnis -1.110 3.155 n/a Adj. Ergebnis je Aktie (€) -0,09 0,26 n/a Freier Cashflow 18.597 -8.329 n/a

Adj. = adjustiert

bp = Basispunkte

wb = währungsbereinigt



1 Zahlen wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert.



„Die STRATEC-Gruppe ist, wie bereits im Rahmen unserer Veröffentlichungen zu den Geschäftszahlen 2025 kommuniziert, verhalten in das neue Jahr gestartet. Die vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds entstandenen Rückgänge bei Umsatz und Ergebniskennzahlen liegen jedoch im Rahmen unserer Planung und sind somit auch in unseren kommunizierten Zielen für 2026 entsprechend berücksichtigt. Angesichts der vorliegenden Kundenbestellungen erwarten wir bereits im zweiten Quartal, insbesondere jedoch im zweiten Halbjahr 2026, eine deutlich zunehmende Dynamik in der Geschäftsentwicklung. Nicht zuletzt aufgrund der derzeit laufenden Vorbereitungen zur Überführung von Projekten in die Serienfertigung sind wir von den mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten unseres Unternehmens überzeugt. Dies spiegelt sich auch in unseren kürzlich veröffentlichten Zielen bis 2030 wider. Zudem haben wir zu Beginn des Jahres unsere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und zum Kostenmanagement konsequent weiter vorangetrieben.“, so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE.

GESCHÄFTSVERLAUF

Der Konzernumsatz der STRATEC-Gruppe belief sich im ersten Quartal 2026 auf 53,4 Mio. € nach 60,4 Mio. € im Vorjahresquartal. Auf Basis konstanter Wechselkurse impliziert dies einen Umsatzrückgang von 8,8% (nominal: -11,5%) und entspricht damit den Erwartungen der unterjährigen Unternehmensplanung. Die zuletzt deutlich zunehmende Dynamik im Bereich Systeme setzte sich auch im ersten Quartal 2026 mit zweistelligen Wachstumsraten fort. Im Bereich Serviceteile und Verbrauchsmaterialien waren hingegen aufgrund kundenseitig bedingter Logistikoptimierungen rückläufige Umsätze zu verzeichnen. Auch die Umsätze aus Entwicklungs- und Dienstleistungen gingen zurück, da das im Vorjahr erreichte hohe Volumen erwartungsgemäß nicht erneut realisiert werden konnte.

Vor dem Hintergrund negativer Skaleneffekte sowie signifikanter Umsatz- und Produktmixeffekte, insbesondere infolge des gesunkenen Anteils der hochmargigen Serviceteile und Verbrauchsmaterialien, verringerte sich das adjustierte EBIT im ersten Quartal 2026 von 5,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 0,7 Mio. €. Die adjustierte EBIT-Marge belief sich damit auf 1,3% und lag, im Einklang mit der unterjährigen Planung, deutlich unter dem Vorjahresniveau von 8,9%.

In der Folge der reduzierten operativen Profitabilität sank auch das adjustierte Konzernergebnis von 3,2 Mio. € im Vorjahr auf -1,1 Mio. €. Das adjustierte Ergebnis je Aktie (verwässert) für das erste Quartal 2026 beläuft sich damit auf -0,09 € im Vergleich zu 0,26 € im Vorjahr.

Der freie Cashflow entwickelte sich im ersten Quartal 2026 deutlich positiv und erhöhte sich von

-8,3 Mio. € im Vorjahresquartal auf 18,6 Mio. €. Die positive Cashflow-Entwicklung wurde insbesondere durch die bereits gegen Ende des Geschäftsjahres 2025 einsetzende hohe Dynamik bei den Systemverkäufen geprägt. Angesichts der weiterhin ausgeprägten Saisonalität führte dies im Q1 2026 zum Abbau der zum Jahresende erhöhten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Ertragszahlen wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den unbereinigten Ergebniskennzahlen kann der ebenfalls heute veröffentlichten Quartalsmitteilung Q1|2026 entnommen werden.

FINANZPROGNOSE 2026

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Quartal entspricht insgesamt den Annahmen, die für die Finanzprognose 2026 in den unterjährigen Planungen des Unternehmens getroffen wurden. Folglich, und auf Basis aktueller Bestellungen und Bestellprognosen von Kunden, bestätigt der Vorstand von STRATEC den für das Geschäftsjahr 2026 gegebenen Ausblick. STRATEC erwartet für das Geschäftsjahr 2026 auf währungsbereinigter Basis ein Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die daraus resultierenden Skaleneffekte werden voraussichtlich durch steigende Inputkosten, auch aufgrund geopolitischer Belastungen, teilweise bis vollumfänglich neutralisiert. Für die adjustierte EBIT-Marge im Jahr 2026 wird daher ein Wert auf dem Niveau des Vorjahres (2025: 10,0%) erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2026 sind zudem weiterhin Investitionen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögenswerte von insgesamt 6,5% bis 8,5% des Umsatzes geplant (2025: 6,5%).

PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG

STRATEC verfügt über eine gut gefüllte Entwicklungspipeline und hat auch im ersten Quartal 2026 gemeinsam mit Partnern eine Vielzahl von Entwicklungen und Projekten weiter vorangetrieben. So werden derzeit beispielsweise zwei Systementwicklungen in die Serienfertigung überführt und nähern sich damit dem Vermarktungsbeginn durch die Kunden. STRATEC steht zudem in einer Vielzahl aussichtsreicher Verhandlungen über zusätzliche Kooperationen mit bestehenden und neuen Partnern.

PERSONALENTWICKLUNG

Die Mitarbeiterzahl der STRATEC-Gruppe einschließlich der über Personaldienstleister beschäftigten Mitarbeitenden sowie der Auszubildenden belief sich zum Ende des ersten Quartals 2026 auf 1.395 nach 1.443 im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang um 3,3% steht im Einklang mit dem Geschäftsverlauf und reflektiert zugleich die im Rahmen der Operational Excellence konsequent umgesetzten Maßnahmen.

QUARTALSMITTEILUNG Q1|2026

Die Quartalsmitteilung Q1|2026 der STRATEC SE ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.stratec.com/finanzberichte veröffentlicht.

BEVORSTEHENDE TERMINE

Die ordentliche Hauptversammlung der STRATEC SE wird als Präsenzveranstaltung am 23. Juni 2026 in Pforzheim abgehalten. Der Halbjahresfinanzbericht H1|2026 wird am 14. August 2026 veröffentlicht.

TELEFONKONFERENZ UND AUDIO WEBCAST

Anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2026 findet heute, Montag, 11. Mai 2026, um 14:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz in englischer Sprache statt.

Die Zugangsdaten (Telefonnummer, Passwort + individuelle PIN) erhalten Sie nach kurzer Registrierung unter folgendem Link: www.stratec.com/registration

Die Telefonkonferenz kann zeitgleich auch als Audio-Webcast unter http://www.stratec.com/audiowebcast20260511 (kurze Registrierung erforderlich) verfolgt werden. Bitte beachten Sie, dass per Audio-Webcast keine Fragen gestellt werden können. Über diesen Link können Sie auch die Folienpräsentation verfolgen bzw. herunterladen.

ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE (www.stratec.com) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.

Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.

Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler, CFA | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com

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