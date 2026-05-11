EQS-News: Viromed Medical AG: ViroCAP® med hat regulatorischen Prozess als Medizinprodukt der Klasse IIa erfolgreich abgeschlossen – Startschuss für die Markteinführung auf dem Europäischen Wundkongress 2026

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Viromed Medical AG: ViroCAP® med hat regulatorischen Prozess als Medizinprodukt der Klasse IIa erfolgreich abgeschlossen – Startschuss für die Markteinführung auf dem Europäischen Wundkongress 2026



11.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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Viromed Medical AG: ViroCAP® med hat regulatorischen Prozess als Medizinprodukt der Klasse IIa erfolgreich abgeschlossen– Startschuss für die Markteinführung auf dem Europäischen Wundkongress 2026 in Bremen

Rellingen, 11. Mai 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, gibt bekannt, dass ViroCAP® med den regulatorischen Prozess als Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der EU‑Medical Device Regulation (MDR) erfolgreich abgeschlossen hat. Die MDR‑Konformitätsbewertung bestätigt die regulatorischen Anforderungen an Sicherheit und Leistung und ermöglicht die Vermarktung von ViroCAP® med als Medizinprodukt in Europa.

ViroCAP® med nutzt kaltes atmosphärisches Plasma (Kaltplasma) für die Wundbehandlung. Kaltplasma kann Viren, Bakterien – einschließlich multiresistenter Erreger – und Sporen inaktivieren und unterstützt so die Keimreduktion im Wundareal.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: „Mit dem erfolgreichen Abschluss des regulatorischen Prozesses und dem Startschuss für die Markteinführung auf dem Europäischen Wundkongress haben wir ein klares Signal gesetzt: ViroCAP® med ist weltweit eines der modernsten, innovativsten und effektivsten mobilen medizinischen Devices und es steht nun bereit für den klinischen Einsatz. Die außergewöhnlich positive Resonanz der Kongressteilnehmer bestätigt unsere Einschätzung, dass eine signifikante Nachfrage zu erwarten ist. Wir gehen davon aus, dass ViroCAP® med rasch Eingang in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeinrichtungen finden wird. Die Vorteile in der Anwendung sind für Patienten und Ärzte einzigartig.“

Startschuss der Markteinführung auf dem EWMA Wundkongress 2026

Viromed hat ViroCAP® med auf dem Kongress der European Wound Management Association 2026 vom 6. bis 8. Mai in Bremen präsentiert und gab damit den Startschuss für die offizielle Markteinführung. Die Resonanz aus dem internationalen Fachpublikum – Unternehmer aus der Medizin und insbesondere aus dem Bereich Wundheilung – war äußerst positiv.

Der Stand von Viromed zog über die gesamten drei Kongresstage ein breites und hochkarätig besetztes Fachpublikum an. Besonders rege war das Interesse von Unternehmen, Ärzten sowie Experten aus der Wundversorgung und dem Klinikmanagement. Die zahlreichen persönlichen Gespräche am Viromed-Stand unterstrichen eindrucksvoll das hohe klinische Potenzial, das Fachkreise in der Kaltplasma-Technologie sehen – insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Problematik multiresistenter Erreger und des wachsenden Drucks, den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren. Eine Vielzahl an potenziellen Kunden aus dem Ausland interessierten sich für eine exklusive Vertretung in ihrem jeweiligen Land.

Stellungnahme des Viromed-Vorstands zu den aktuellen Entwicklungen

Anlässlich der Ad-hoc-Mitteilung vom 08. Mai 2026 hat der Vorstand der Viromed Medical AG die aktuelle Situation und die Entwicklung des Unternehmens im Rahmen einer Stellungnahme eingeordnet. Diese ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.viromed.de/stellungnahme-des-vorstands-zur-aktuellen-entwicklung-der-viromed-medical-ag.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de

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