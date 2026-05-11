EQS-PVR: learnd SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: learnd SE

learnd SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.05.2026 / 11:00 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: learnd SE Straße, Hausnr.: 9, rue de Bitbourg PLZ: 1273 Ort: Luxemburg

Luxemburg Legal Entity Identifier (LEI): 391200CLINOY60KP3T33

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Josef Brunner

Geburtsdatum: 21.10.1981 Juristische Person: GFJ Holding GmbH & Co. KG

Registrierter Sitz, Staat: Pullach, Deutschland

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 07.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 24,29 % 13,49 % 37,78 % 24.733.237 letzte Mitteilung 25,61 % 12,7 % 38,31 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) LU2358378979 18.495 5.990.388 0,07 % 24,21 % Summe 6.008.883 24,29 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % % Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Class B Warrants 18.01.2028 Die Class-B-Warrants werden 30 Tage nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses ausübbar Physisch 3.336.526 13,49 % Summe 3.336.526 13,49 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Josef Brunner 0,07 % 0,00 % 0,00 % AFT Tech Ventures AG 8,56 % 0,00 % 8,56 % AFT Tech Ventures SwissCommerce GmbH 11,63 % 0,00 % 11,63 % Learnd Invest GmbH 0,00 % 0,00 % 0,00 % GFJ Holding GmbH & Co. KG 4,02 % 13,49 % 17,51 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

11.05.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: learnd SE 9, rue de Bitbourg 1273 Luxemburg Luxemburg Internet: https://learnd.co.uk/

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