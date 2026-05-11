EQS-PVR: learnd SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Stimmrechtsmitteilung: learnd SE
learnd SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

11.05.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: learnd SE
Straße, Hausnr.: 9, rue de Bitbourg
PLZ: 1273
Ort: Luxemburg
Luxemburg
Legal Entity Identifier (LEI): 391200CLINOY60KP3T33

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Josef Brunner
Geburtsdatum: 21.10.1981
Juristische Person: GFJ Holding GmbH & Co. KG
Registrierter Sitz, Staat: Pullach, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
07.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 24,29 % 13,49 % 37,78 % 24.733.237
letzte Mitteilung 25,61 % 12,7 % 38,31 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
LU2358378979 18.495 5.990.388 0,07 % 24,21 %
Summe 6.008.883 24,29 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
%
    Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Class B Warrants 18.01.2028 Die Class-B-Warrants werden 30 Tage nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses ausübbar Physisch 3.336.526 13,49 %
      Summe 3.336.526 13,49 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Josef Brunner 0,07 % 0,00 % 0,00 %
AFT Tech Ventures AG 8,56 % 0,00 % 8,56 %
AFT Tech Ventures SwissCommerce GmbH 11,63 % 0,00 % 11,63 %
Learnd Invest GmbH 0,00 % 0,00 % 0,00 %
GFJ Holding GmbH & Co. KG 4,02 % 13,49 % 17,51 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
11.05.2026


11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet: https://learnd.co.uk/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2324464  11.05.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
learnd SE

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen